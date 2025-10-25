Haberler

Mandalina tarlada tek haneye düştü, markette 70 liraya alıyoruz

Mandalina tarlada tek haneye düştü, markette 70 liraya alıyoruz
Güncelleme:
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'da bahçede 15 TL'den başlayan mandalinanın fiyatı 8 TL'ye kadar düştü. Market ve pazarlarda ise mandalinanın fiyatı 70 TL.

  • Mandalina dalında fiyatı 15 TL'den 8 TL'ye düştü.
  • Bu yıl mandalina rekoltesi yüksek, portakal ve limon rekoltesi düşük.
  • Mandalina tarlada 8 TL'ye satılırken markette 70 TL'ye alınıyor.
  • Adana'nın Bucak bölgesinde 10 dönümlük bahçede 580 kasa mandalina hasat edildi.
  • Hasat sırasında 20 işçi çalıştı ve işçiler sabah 6'da başlayıp 8 saat mesai yaptı.

Üretimin merkezlerinden Çukurova'da bir çok üründe hasat sürüyor. Sonbahar ve kış aylarının vitamin deposu mandalina, rekoltesiyle üreticiyi sevindirdi.

MEVSİMİN EN UYGUN MEYVESİ

Dalında 15 TL'den alıcı bulan ancak şu anda 8 TL'ye kadar gerileyen mandalina, mevsimin en uygun fiyatlı meyvesi oldu. Kozan ilçesi Bucak bölgesinde hasat tüm hızıyla sürerken, işçiler sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun mesai yapıyor. Bu yıl kuraklık ve don nedeniyle portakal ile limonda rekolte düşerken, mandalina da hem üreticinin hem de narenciye işçilerinin yüzünü güldürdü.

FİYAT DÜŞTÜ, TÜCARLAR KESİM YAPMAKTA ZORLANIYOR

10 dönümlük bahçede hasat yapan Mehmet Kopçak, "Mandalinanın ilk hasadına 15 TL'den başlamıştık, şu anda 8 TL'ye düştü. Rekolte güzel ama diğer narenciye ürünleri, özellikle limon ve portakal, bu yıl çok az. Bucak bölgesi Adana'da portakal denilince akla gelen, tescilli lezzetleriyle bilinen önemli bir üretim merkezi. Mandalina ise bölgeye özgü aromasıyla yoğun talep görüyor. 20 kişiyle bahçede 580 kasa hasat yaptık. Ancak mandalina dalında 8 TL'ye düşünce tüccarlar kesim yaptırmakta zorlanıyor, biz de iş bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

"DON VURDU DİYE İŞSİZ KALIRIZ SANDIK"

Hasatta çalışan tarım işçilerinden Meryem Durmuş ise "Sabah 6'da mesaimiz başlıyor, 8 saat boyunca hasat yapıyoruz. Bu yıl mandalina hasadı çok güzel geçti. Don vurduğu için işsiz kalırız diye korktuk ama Rabbim rızkımızı verdi" diye konuştu.

Bir diğer işçi Ayşe Kocakaplan da, "580 kasa doldurduk, soğuktan dolayı ürün olmaz diye düşünüyorduk ama çok güzel mandalina oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
