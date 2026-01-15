Haberler

MATSO Başkanı Güngör: "Bakanlıkta Manavgat OSB'nin yatırım sürecini görüştük"

MATSO Başkanı Güngör: 'Bakanlıkta Manavgat OSB'nin yatırım sürecini görüştük'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı ziyaret etti. Ziyarette Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırım süreci ve destekleri ele alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı makamında ziyaret etti. Güngör, ziyarette Manavgat OSB'nin yatırım sürecini görüştüklerini söyledi.

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte ziyaret ettiği Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Manavgat OSB planlaması, projenin son durumu ve yatırım sürecini görüştü. Görüşmede ayrıca Manavgat OSB'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi destekleri kapsamına alınarak, ihale sürecinin başlatılması da ele alındı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, Manavgat'ın üretim gücünü artıracak stratejik bir projeyi hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Güngör, "Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve katma değer sağlayacak önemli yatırımların önü açılacaktır. Hedefimiz, OSB'nin 2026 yılı içerisinde yatırım sürecine girmesini sağlayarak Manavgat ekonomisine güçlü bir ivme kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Güngör, Manavgat OSB'nin sadece sanayi alanında değil, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından da kritik bir rol üstleneceğini dile getirdi. Manavgat OSB'nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Güngör, verilen desteklerin Manavgat iş dünyası açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor