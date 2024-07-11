Üye Girişi
Haberler

Malatya Kayısısından Yılın İlk Yarısında 186 Milyon Dolar Gelir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya kayısısı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünlerinden biri olarak yılın ilk yarısında 186 milyon 361 bin dolar gelir elde etti. Malatya'da kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısından yılın ilk yarısında 186 milyon 361 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Bu yılın ilk yarısında kentten 31 bin 240 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısı hasadının sürdüğü kentte üreticilerin şu anda hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu anlattı.

Bu yıl tahmini kuru ve yaş kayısı rekoltesinin geçen yıllara göre çok iyi durumda olduğunu kaydeden Özcan, hasadın ardından depolara kaldırılan ürünleri gerek naturel, gerek organik, gerekse de kükürtlü olacak şekilde hızlı bir şekilde ihraç edeceklerini dile getirdi.

Haziran ayında 3 bin 48 ton ihracat yapıldı

Şu anda bir yandan hasat sürerken diğer yandan ise yaş kayısı ihracatının devam ettiğini vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Haziran ayı içerisinde 3 bin 48 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 17 milyon 197 bin doların üzerinde gelir elde etmiş olduk. Geçtiğimiz aylara göre baktığımız zaman bu yıl özellikle miktarda kısmi bir gerileme söz konusu. 6 Şubat depreminin yarattığı etkilerin başında iş gücü kaybı vardı. Bu kapsamda da bu dönemde özellikle haziran ayında bir gerileme söz konusu. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi bu ama biz özellikle haziran ayını yine de bütün olumsuzluklara rağmen 3 bin 48 ton ihracat gerçekleştirerek de kapatmış bulunuyoruz. Malatya'dan dünyanın dört bir yanına bu yılın ilk 6 ayında toplam 31 bin 240 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber toplamda 186 milyon 361 bin dolar da gelir elde etmiş olduk."

Özcan, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli alıcıların başında yer aldığına işaret ederek, Türkiye'nin kuru meyve ihracatı açısından Malatya kayısısının ülke, bölge ve şehir için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kent ekonomisinde kayısı büyük rol oynuyor

Özcan, özellikle son yıllarda birçok olumsuzlukla karşılaştıklarını, Kovid-19 salgınının hemen akabinde 6 Şubat depreminin kent hayatında büyük yıkımlara sebep olduğunu aktararak, "Büyük bir travma geçirdi şehir. Toparlanma süreci içerisindeyiz. 16 ayı geride bıraktık. İster istemez bir tarım ürününün ihracatını da etkileyecek faktörler oluştu. Ama buna rağmen başarılı bir yarı yılı geride bırakıyoruz. Tabii 30 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olmak gerçekten önemli. Hem bölge ekonomisi açısından hem ülke ekonomisi açısından da kayısı önemli bir aktör. Şehrin sosyolojisi, ekonomisi açısından, depremin yaralarını sarma açısından çok büyük aktör." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Avrupa Birliği İhracat Türkiye Malatya İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

Bakmadan Geçme

Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak? Süper Lig yeni sezon maç takvimi! 2024-25 Derbiler belli oldu mu? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu! Derbi maçları hangi tarihte oynanacak?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title