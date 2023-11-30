Lüleburgaz Deresi Taşkın Koruma Tesisi İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

DSİ tarafından yapılacak olan Lüleburgaz Deresi taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması için kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yapılacak çalışmalar ve kurumlara ait hatların deplase işlemleri planlandı.

DSİ tarafından Lüleburgaz Deresi üzerinde yapılacak olan taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması koordinasyon toplantısı, Lüleburgaz Belediyesi'nde düzenlendi. 5 kurumun yetkililerinin katıldığı toplantıda kurumlara ait hatların deplase işlemleri planlandı.

Lüleburgaz'da DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Lüleburgaz Deresi 1. Kısım Taşkın Koruma Tesisi işi kapsamında kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay başkanlığında gerçekleşen toplantıya, DSİ, Gazdaş, Tredaş, Türk Telekom ve Lüleburgaz Belediyesi'nden yetkili personel katıldı.

DSİ Bölge Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi arasında imzalanan protokolün 3. maddesi gereği düzenlenen toplantıda, DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Lüleburgaz Deresi 1. Kısım Taşkın Koruma Tesisi işi kapsamında yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Çalışma ile ilgili önce DSİ yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı. Daha sonra kurumlara ait hatların deplase işlemleri planlandı.