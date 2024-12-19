Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Kuveyt Türk Yatırım, Türkiye'nin ilk katılım esaslı yatırım şirketi olarak sektöre adım attı

Kuveyt Türk Yatırım, Türkiye'nin ilk katılım esaslı yatırım şirketi olarak sektöre adım attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt Türk Katılım Bankasının yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Kuveyt Türk Yatırım, Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım menkul değerler şirketi olarak faaliyetlerine başladı.

Kuveyt Türk Katılım Bankasının yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Kuveyt Türk Yatırım, Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım menkul değerler şirketi olarak faaliyetlerine başladı.

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selman Ortaköy ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, finans ve yatırım ekosisteminden çok sayıda sektör temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankasının yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Kuveyt Türk Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulundan 11 Temmuz 2024'te aldığı faaliyet izniyle sektöre giriş yaptı. Katılım esaslı yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirket, teknoloji ve dijital dönüşümle desteklenen yatırım hizmetleri sunuyor. Şirket, bireysel ve kurumsal müşteriler için katılım endeksine uygun yatırım araçlarıyla finans sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Bireysel yatırımcılar için hisse senedi işlemleri, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve piyasa analizleri gibi hizmetler sunan şirket sektörde bir ilki gerçekleştirerek "Katılım Esaslı Model Portföy" hizmetini de sunuyor. Bu kapsamda şirket, yatırımcılara yalnızca katılım endeksinde yer alan şirketlerden oluşan tematik model portföyler ve koleksiyon kartları sunuyor.

Kuveyt Türk Yatırım, kurumsal finansman alanında ise halka arz aracılığı, finansman danışmanlığı, şirket değerleme ve satın almayla birleşme süreçlerine aracılık ederek kurumsal müşterilere kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

"Yatırımcının sermaye piyasalarına ilgisi artıyor"

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, etkinlikte yaptığı konuşmasında, katılım ilkelerine dayalı Türkiye'nin ilk ve tek yatırım menkul değerler şirketi olarak finans sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti.

Türkiye'nin sermaye piyasalarında son 5 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını aktaran Ortaköy, "Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcı sayısı 1 milyondan 7 milyona ulaştı. Bu gelişme, finansal okuryazarlık seviyesinin artışıyla birlikte yatırımcının sermaye piyasalarına olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Ortaköy, Türkiye'de borsa serüveninin 1850'li yıllarda İstanbul'da tahvilat borsasının kurulmasıyla başladığını, 1980'lerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) devreye girmesiyle bu sürecin farklı bir boyuta taşındığını anlattı.

Son 5 yılda sermaye piyasalarında büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Ortaköy, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde toplam işlem hacminde ciddi bir artış yaşandı. 2024 itibarıyla Borsa İstanbul'daki işlem hacmi 40 trilyon lira seviyesine ulaştı. 2019'da yalnızca 1 milyon olan yatırımcı sayısı, 2024 itibarıyla 7 milyona yükseldi. Halka açık şirket sayısı ise 300'den 570'e çıktı. Halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri de 500 milyar liradan 6 trilyon liraya çıktı."

Tahvil ve sukuk ihraç eden firma sayısı beş yılda 570'ten 900'e çıktı

Ortaköy, yatırım fonlarındaki artışa da işaret ederek, "2019'da 100 milyar liranın altında olan yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, 2024 itibarıyla 5,5 trilyon lirayı aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal firmaların sermaye piyasası araçlarına erişiminin de giderek arttığını aktaran Ortaköy, şunları kaydetti:

"Beş yıl önce özel sektörün çıkardığı borçlanma araçları, yani tahvil ve sukuk ihraç eden firma sayısı 570 iken, bugün bu rakam 900'e çıktı. Kendi tahvilini, borçlanma kağıdını ihraç eden firmalarımızın bu ürünle elde ettiği finansman tutarı 5 yıl önce yıllık 200 milyar lira seviyesindeyken, bugün 600 milyara yaklaşmış durumda. Tüm bu rakamlar bize sermaye piyasası araçlarının son 5 yıl içerisinde ne kadar derinleştiğini, ne kadar geliştiğini göstermekle beraber, bundan sonraki yıllardan ne kadar umutvar olabileceğimizi de gösteriyor."

Bankanın müşteri sayısını 2025'te 10 milyona çıkarma hedefi

Ortaköy, katılım finans ekosisteminin büyümesine katkı sunma hedefinde olduklarını vurgulayarak, bu kapsamda yatırım hizmetlerinde yeni bir döneme geçtiklerini belirtti.

Bu dönüşüm içinde, Kuveyt Katılım Bankasının pozisyonunun önemli olduğuna değinen Ortaköy, şunları kaydetti:

"Kuveyt Katılım Bankası, katılım bankacılığında lider konumda olup, 35 yıllık birikimiyle Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından biridir. Bugün bankanın müşteri sayısı 10 milyona yaklaştı. 2025 stratejimizde ise bu sayıyı 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Kuveyt Katılım Bankası, 360 derece finansal hizmet sunabilen 54 bankadan biri olarak sektörde güçlü bir konuma sahip. Teknolojik altyapısıyla, sigorta sektöründeki Neova Sigorta, portföy yönetiminde Kuveyt Portföy, bireysel emeklilik sistemindeki Katılım Emeklilik gibi iştiraklerle birlikte, müşterilerine her alanda hizmet sunuyor."

Müşteriye kazandırmayı esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Ortaköy, müşterisine kazandırmadığı sürece kazancından memnun olmayan, ihtiyacı olmayan ürünü sunmayan ve kısa vadeli işlemlerin ötesinde uzun vadeli bir finansal yol arkadaşlığı sunan bir kurum olacaklarının altını çizdi.

Kuveyt Türk Yatırım olarak, Türkiye'de olduğu gibi küresel piyasada da yatırımcılara yeni olanaklar sunacaklarını söyleyen Ortaköy, "2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz önemli projelerden bir tanesi de tüm müşterilerimize dünya borsalarında katılım standartlarında uygun şirketlerle ilgili anlık haberlerin, analizlerin tutum olması ve işlem yapmalarına imkan sağlanması konusunda yürüttüğümüz entegrasyon projesi olacak. 2025 yılı içerisinde hatta ilk yarıda bu projeyi tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
img

Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
img

Salondaki herkesin izlediği an
img

2 dakika için ülke değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 19 Aralık İnci Taneleri 27. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık günün maçları nereden izlenir? Asgari ücret 29 bin 583 TL mi olacak SON DAKİKA? Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)? 20 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 20 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.