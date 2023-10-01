Kütahya'da ikinci el ve spot eşya satan esnaf öğrencileri bekliyor

Kütahya'da bulunan ikinci el ve spot eşya satan esnaf, Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerini beklemeye başladı. Öğrencilerin tercihi spotçular ve ikinci el eşyacılar oluyor.

Ev kiralayan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor

KÜTAHYA - 50 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da ikinci el ve spot eşya satan esnaf, şehre gelen öğrencileri bekliyor.

Kütahya'nın Balıklı Mahallesindeki ikinci el eşyacılar ve spotçular, Dumlupınar Üniversitesinin açılmasıyla birlikte öğrencileri beklemeye başladı. Kiralık ev tutan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor.

Öğrencilerin Kütahya'ya gelmeye başladığını söyleyen ikinci el esnafı Murat Tarım, "Bursa'dan Çanakkale'den öğrenciler geldi, yavaş yavaş alışverişlerimiz başladı. Bugün iyi-kötü siftahımızı yaptık, bir hafta 10 gün içinde bütün öğrenciler Kütahya'da olacaktır" dedi.

Bu sene öğrencilere geçen seneye göre daha az satış yaptıklarını belirten Emin Kurt ise, kiralık evlerin eşyalı olmasının spotçuların satışlarını azalttığını dile getirdi.