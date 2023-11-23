Kütahya Belediye Başkanı İnköy Küçük Sanayi Sitesi İnşaatını İnceledi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların tüm hızla sürdüğü ve iyice şekillenmeye başlayan İnköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesinin Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerinden sonra önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan ve tamamlandığında şehrin geleceğine olumlu yönde büyük katkı sağlayacak olan İnköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında beton blokların yerleştirilmesinin ardından çatı imalatları da başladı. Yapılan imalatlarla iyice şekillenmeye başlayan proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bilindiği gibi, mevcut sanayi sitemiz 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen alanlarımız içerisinde kaldığı için 2033 yılına kadar bu alanların dönüştürülmesi görevi yerel yönetimlere verilmişti. Bu kapsamda, göreve gelir gelmez Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizdeki konut alanlarının kentsel dönüşümüyle beraber Küçük Sanayi Sitemizin kentsel dönüşümü amacıyla yer tespiti çalışmalarıyla işe başladık ve sonuçta TOKİ Başkanlığı'nın ve Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı ile Kütahya Belediye Başkanlığımızın arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, İnköy Mahallemiz sınırları içerisindeki bin 150 dekarlık alan mevcut Küçük Sanayi Sitemizin dönüşümü için ayrılmış oldu. İlk etapta da 530 esnafımızın başvurusu üzerine birinci etabın ihalesi yapıldı ve imalat çalışmaları başladı. Şu anda blokların yüzde 90'ının kaba inşaatı tamamlanmış, kalan gövde imalatlarının ve çatılarının montajına başlanmış durumda. Nasip olursa bundan sonraki ikinci ve üçüncü etaplarda toplamda bin 600 işyerini şehrimize kazandırarak mevcuttaki Küçük Sanayi Sitemizdeki bin 400 işyerine ilave olarak 200 işyerini şehrimize kazandırmış olacağız. Başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere belediyemizin tüm çalışanlarına, yüklenici firmamızın değerli yöneticisi ve çalışanlarına, bize inanan Kütahyalı esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA