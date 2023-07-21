Kuşadası Ticaret Odası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetiminden Başarıyla Geçti

2009 Yılında aldığı TSE belgesi ile kaliteli hizmet anlayışını belgelendiren Kuşadası Ticaret Odası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gözetim tetkikinden başarıyla geçti.

Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü'nden gelen Denetçi Yücel Akça tarafından tüm gün boyunca gerçekleştirilen denetimde, Kuşadası Ticaret Odası Akreditasyon ve Kalite Temsilcisi Merve Kahyaoğlu ve Aleyna Durmuş hazır bulundu. Evrak ve dosyaların incelendiği denetimin sonunda Kuşadası Ticaret Odası personelinin katılımıyla, kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

2009 yılından bu güne kadar yapılan denetimleri başarıyla geçen Kuşadası Ticaret Odası'na tam not veren TSE denetçisi Akça, hizmet safhasının her aşamasında kaliteye verilen önem ve sisteme sahip çıkılması nedeniyle başta Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan olmak üzere, oda yönetimine ve personeline teşekkür etti. - AYDIN