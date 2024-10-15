Üye Girişi
Haberler

Kuru Meyve İhracatı 2024'te Yüzde 28,4 Artış Gösterdi

Kuru Meyve İhracatı 2024'te Yüzde 28,4 Artış Gösterdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılının dokuz aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kuru meyve ihracatı miktar bazında yüzde 13,4, değer bazında ise yüzde 28,4 artarak 241 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracat Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi.

Türkiye'nin temel ve en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kuru meyve ihracatının 2024 yılının dokuz aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden aynı dönemin bir önceki yılına göre miktar bazında yüzde 13,4 değer bazında ise yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olduğunu açıklayan Başkan Mehmet Çıkmaz 2024 yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olan kuru meyve ihracatında geçen yılın ayı dönemine oranla artış devam ederken Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz yapılan ihracat rakamlarını değerlendirerek, "2024 yılı Ocak-Eylül dönemi sektör ihracatı incelendiğinde, bölgemizden gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri sektör ihracatı aynı dönemin bir önceki yılına göre miktar bazında yüzde 13,4 değer bazında ise yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olmuştur. 2024 yılının son 9 aylık döneminde Birliğimizden yapılan kuru kayısı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 19,1, değerde yüzde 22,8 artış kaydederek 100 milyon 316 bin dolar; Antep fıstığı ihracatı ise miktarda yüzde 38,1, değerde yüzde 51,3 artarak 94 milyon 906 bin dolar olmuştur. Kuru kayısı ve Antep fıstığını, ihracat değerindeki yüzde 6,6 artış ve yaklaşık 20 milyon dolar ihracatla diğer meyve kuruları ve ardından ihracat değerindeki yüzde 5,7 artış ve 11.358 milyon dolar ihracatla kuru incir olmuştur. Son 9 aylık dönem incelendiğinde kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatımızın bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 81'ini oluşturduğu görülmektedir" dedi.

"Kuru meyve ihracatında AB ülkeleri ilk sırada"

2024 yılının dokuz aylık sürecinde en fazla kuru meyve ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini de dile getiren Başkan Çıkmaz yaptığı değerlendirmeye, "Bölgemiz kuru meyve ve mamulleri sektörünün 2024 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatını ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 110,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 38,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artışla Amerika ülkeleri ve 23,3 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 42,1'lik artışla Orta Doğu Ülkeleri takip etmektedir" şeklinde konuştu.

9 ayında Güneydoğu'dan 94 ülkeye kuru meyve ihracatı

Ülke bazlı ihracatı da değerlendiren Başkan Çıkmaz, "2024 yılının son 9 aylık döneminde, Birliğimizden ülkelere yapılan ihracatta ilk sırayı ilk sırada yüzde 19,6 pay, 47.2 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 7,4 artış ile Almanya, ikinci sırada yüzde 12,8 pay, 30.8 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 86,2 artış ile İtalya, üçüncü sırada yüzde 10,4 pay, 25.1 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 58,4 artış ile ABD, dördüncü sırada yüzde 4,9 pay, 11.7 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 31,6 artış ile Fransa bulunmaktadır. 2024 yılının son 9 ayında toplam 94 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Başkan Mehmet Çıkmaz son olarak 17-20 Eylül 2024 tarihlerinde Moskova'da düzenlenen World Food Moscow Fuarı'na Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak stantlı katılım sağladıklarını da dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Yerel Haberler Avrupa Birliği gaziantep İhracat Ekonomi Güncel Tarım

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.