Kuru Meyve İhracatı 2024'te Yüzde 28,4 Artış Gösterdi

Türkiye'nin temel ve en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kuru meyve ihracatının 2024 yılının dokuz aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden aynı dönemin bir önceki yılına göre miktar bazında yüzde 13,4 değer bazında ise yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olduğunu açıklayan Başkan Mehmet Çıkmaz 2024 yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olan kuru meyve ihracatında geçen yılın ayı dönemine oranla artış devam ederken Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz yapılan ihracat rakamlarını değerlendirerek, "2024 yılı Ocak-Eylül dönemi sektör ihracatı incelendiğinde, bölgemizden gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri sektör ihracatı aynı dönemin bir önceki yılına göre miktar bazında yüzde 13,4 değer bazında ise yüzde 28,4 artarak 241 milyon 49 bin dolar olmuştur. 2024 yılının son 9 aylık döneminde Birliğimizden yapılan kuru kayısı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 19,1, değerde yüzde 22,8 artış kaydederek 100 milyon 316 bin dolar; Antep fıstığı ihracatı ise miktarda yüzde 38,1, değerde yüzde 51,3 artarak 94 milyon 906 bin dolar olmuştur. Kuru kayısı ve Antep fıstığını, ihracat değerindeki yüzde 6,6 artış ve yaklaşık 20 milyon dolar ihracatla diğer meyve kuruları ve ardından ihracat değerindeki yüzde 5,7 artış ve 11.358 milyon dolar ihracatla kuru incir olmuştur. Son 9 aylık dönem incelendiğinde kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatımızın bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 81'ini oluşturduğu görülmektedir" dedi.

"Kuru meyve ihracatında AB ülkeleri ilk sırada"

2024 yılının dokuz aylık sürecinde en fazla kuru meyve ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini de dile getiren Başkan Çıkmaz yaptığı değerlendirmeye, "Bölgemiz kuru meyve ve mamulleri sektörünün 2024 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatını ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 110,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artışla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 38,5 milyon dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artışla Amerika ülkeleri ve 23,3 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 42,1'lik artışla Orta Doğu Ülkeleri takip etmektedir" şeklinde konuştu.

9 ayında Güneydoğu'dan 94 ülkeye kuru meyve ihracatı

Ülke bazlı ihracatı da değerlendiren Başkan Çıkmaz, "2024 yılının son 9 aylık döneminde, Birliğimizden ülkelere yapılan ihracatta ilk sırayı ilk sırada yüzde 19,6 pay, 47.2 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 7,4 artış ile Almanya, ikinci sırada yüzde 12,8 pay, 30.8 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 86,2 artış ile İtalya, üçüncü sırada yüzde 10,4 pay, 25.1 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 58,4 artış ile ABD, dördüncü sırada yüzde 4,9 pay, 11.7 milyon dolar ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 31,6 artış ile Fransa bulunmaktadır. 2024 yılının son 9 ayında toplam 94 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Başkan Mehmet Çıkmaz son olarak 17-20 Eylül 2024 tarihlerinde Moskova'da düzenlenen World Food Moscow Fuarı'na Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak stantlı katılım sağladıklarını da dile getirdi. - GAZİANTEP