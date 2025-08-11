AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletlerinin toplam hasılası 2030'da 3 trilyon doları aşacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "2024 yılında 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının, 2030'da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomi sıralamasında 8'inci sıraya taşıyacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara'da 'Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, Türk dünyası ile doğrudan ilişkili olan ve bu alana yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar katıldı. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Türk Dünyası Yüzyılı' hedefine ivme kazandıracak yeni bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Bu istişare toplantısıyla amacımız, Türkiye'de Türk dünyası alanında çalışan kamu kurumlarımız arasında daha yakın bir eş güdüm sağlamak, kaynakların daha etkin kullanılmasını temin etmek ve ortak projeler etrafında birleşmektir. Bununla birlikte Türk dünyasıyla ilgili kamu kurumlarının sayısının bundan çok daha fazla olduğunu biliyor; bugün temelini attığımız yolun inşasına beraberlik ruhuyla destek olacaklarına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRK DEVLETLERİ SERMAYELİ ŞİRKET SAYISI 5 BİN 405 OLDU'

Zorlu, Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında güçlenen dayanışma ruhunun, bölgesel sınırları aşarak küresel ölçekte karşılık bulan bir etkiye dönüşmekte olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu sürece öncülük etmeye ve kardeş devletlerle omuz omuza ilerlemeye kararlı olduklarını belirten Zorlu, "Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkiler giderek artarken, dünya ekonomisinde de yerimiz güçlenmektedir. 2024 yılında 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının, 2030'da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomi sıralamasında 8'inci sıraya taşıyacaktır. Aynı şekilde geçen 22 yıllık süreçte Türk devletleri dış ticaret hacimlerini 6 katına çıkarmış, dünya dış ticaretinde sahip oldukları pay da yaklaşık yüzde 70 artarak, 2024 yılında yüzde 2,42'ye yükselmiştir. Ülkemiz ise 2002 yılından 2024'e gelindiğinde Türk ülkelerine olan dış ticaret hacmini yaklaşık 14 kat artırarak 26 milyar dolara çıkarmıştır. Türk devletlerinin kendi aralarındaki dış ticaret hacmi ise 70,3 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırımlar konusunda da artış sürmektedir. 2002 yılında Türkiye'de faaliyete başlayan Türk devletleri sermayeli şirket sayısı sıfır iken, bu sayı 2025 Mart ayı itibarıyla 5 bin 405 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASIYLA ORTAKLIKLARIN TESİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Zorlu ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, milletin huzuru ve Türkiye'nin iç güvenliğinin yanı sıra, Türk dünyasıyla kurulacak kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıkların tesisi açısından da büyük önem taşımakta olduğunu ifade etti. Terör örgütlerinin bölgesel barışı ve halkların geleceğini hedef alan yapılar olduğunu söyleyen Zorlu, "Türkiye'nin bu alandaki kararlı mücadelesi, Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacak stratejik bir eşik niteliği taşımaktadır. Bugün burada bir araya gelen kamu kurumlarımızdan beklentimiz; bu vizyonu kendi faaliyet alanlarına taşımaları, kapsayıcı ve ortak akla dayalı bir stratejiyle hareket etmeleri ve Türk dünyasına yönelik projeleri daha bütüncül bir çerçevede hayata geçirmeleridir" açıklamasında bulundu.