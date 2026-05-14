ABD-Çin zirvesi ve enflasyon verileri piyasalarda yönü belirliyor

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ekonomik verilerde de kendini gösteriyor. ABD'de ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu artış, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlenirken, Bankanın 2027 yılında faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ardından ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirirken, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi üzerinde baskı yapabileceğine dair endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Buna karşın teknoloji hisselerindeki yükselişler ise enflasyondaki sert artışın etkilerini gölgede bıraktı. Küresel piyasalarda yapay zeka temasına ilişkin iyimserlik de jeopolitik risklerden kaynaklı enflasyon risklerinin önüne çıkıyor.

Şirket bilançolarının genel olarak iyi gelmesi ve ABD ekonomisinin hala gücünü koruduğuna yönelik iyimserlik borsaları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Yapay zeka harcamalarının şirketlerin büyümesini olumlu etkileyeceğine dair beklentiler de borsaların rekor seviyeleri test etmesini destekliyor.

Öte yandan bugün gözler Trump ile Şi Cinping arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Görüşmede Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan ziyaret öncesinde yapılan açıklamada, ABD tarafının ziyarette havacılık, tarım ve enerji alanlarında yeni anlaşmaların yapılmasının beklendiği belirtildi.

Şi Cinping, iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediğini söyledi.

Tayvan'ın ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirten Şi, "Eğer Tayvan meselesi doğru bir şekilde yönetilirse, ikili ilişkiler genel olarak istikrarlı bir seyir izleyecektir. Aksi takdirde, iki ülke arasında çatışmalar ve hatta ihtilaflar yaşanacak ve bu da ilişkilerin tamamını büyük bir tehlikeye atacaktır." dedi.

Trump da ABD-Çin ilişkilerinin geleceği konusunda iyimserliğini dile getirerek, iki ülke arasındaki bağların "her zamankinden daha iyi" olmaya hazır olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'dan onay aldı. Böylece Warsh, Fed Başkanlığını, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak kalmaya devam edecek.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından dün yüzde 4,51'le 11 ayın en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,46'da dengelendi.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,5 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,7 dolarda seyrediyor.

Altının onsu da yüzde 0,3 artışla 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında rekor seviyeler test edildi

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verisinin oluşturduğu baskıya karşın teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

Teknoloji hisselerinde ise dün görülen satış baskısının ardından toparlanma eğilimi öne çıkarken, yarı iletken şirketleri yükselişe öncülük etti. Micron Technology hisseleri yaklaşık yüzde 4,8, Qualcomm hisseleri yüzde 1,4 ve Nvidia hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

S&P 500 endeksi 7.460,04 puanla, Nasdaq endeksi yapay zeka ile bağlantılı teknoloji hisselerinin desteğiyle 26.474,18 puanla rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsaları Trump'ın Çin ziyaretinde ABD-İran arasında kalıcı barış için olumlu aşama kaydedilebileceğine ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Avrupa Birliği (AB) verilerine göre Avro Bölgesi'nde, yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,8 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede toptan eşya fiyat endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,3 arttı.

Nisan ayında kaydedilen yüzde 6,3'lük yıllık artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Bölgede sanayi üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde mart ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,3 artacağı, yıllık bazda yüzde 1,7 düşeceği yönündeydi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında da çip ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Trump ve Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde bugün 4.258,86 puanla rekor seviyeyi gören Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise daha sonra kar satışlarıyla düşüş eğilimi öne çıktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 14.598,47 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,38 yükselerek 17.300,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 45,4158'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 45,4290'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında, "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk." ifadelerini kullanmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut satışları

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar aylık