Küresel piyasalarda "ateşkes" iyimserliği sürüyor

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması piyasalardaki artan jeopolitik risk algısının yatışmasını sağladı.

Yatırımcılar, söz konusu ateşkesin kalıcı olup olmadığını değerlendirirken, bu yöndeki haber akışına göre piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

NATO Zirvesi'ne katılmak için dün Avrupa'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

İran'ın tüm nükleer tesis ve kapasitesini yok ederek savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu bildiren Trump, ayrıca "Çin, artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda petrol satın alırlar." ifadesini paylaştı.

Fed Başkanı Powell, "veri odaklı hareket etme" yaklaşımını sürdürdü

Öte yandan Fed Başkanı Powell, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'daki gerilimin ekonomi ve enerji piyasalarına etkisine ilişkin Powell, ekonomik sonuçların ne olacağını bilmek için erken olduğunu, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Para politikası gevşemesine yönelik açıklama yapan Powell, "Enflasyonun beklediğimiz kadar güçlü gelmediğini görebiliriz. Böyle bir durum söz konusu olursa bu faiz indirimine daha erken gidilmesini gerektirecektir. İş gücü piyasasının zayıfladığını görebiliriz ve bu da daha erken faiz indirimi yapılmasını gerektirir. Öte yandan enflasyonun daha yüksek geldiğini görürsek veya iş gücü piyasası güçlü kalırsa o zaman muhtemelen daha geç hareket ederiz." dedi.

Fed Başkanı Powell, bugün ise ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne sunum yapacak.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack son dönemde kaydedilen ilerlemeye rağmen Banka'nın enflasyon hedefine ulaşması için hala "katetmesi gereken mesafe" olduğunu dile getirdi.

New York Fed Başkanı John Williams da para politikasının "ılımlı kısıtlayıcı" duruşunu sürdürmenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için tamamen uygun olduğunu ifade etti. Williams, tarifeler nedeniyle bu yıl daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon beklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise haziranda 93'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,31 seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 329 dolardan alıcı buluyor.

İsrail ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesinin ardından 77,8 dolara çıkarak ocaktan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, sağlanan ateşkesi takiben dün yüzde 3,8 düşüşle 66,9 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 67,1 dolarda işlem görüyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla 97,9 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 97,9'da seyrediyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,11, Nasdaq endeksi yüzde 1,43, ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgede Orta Doğu'daki gerilime yönelik gelişmeler ve Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yakından takip ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ülkelerinin savunma üretiminde Rusya'nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.

Makroekonomik verilere göre küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Çin'in üretimindeki sert düşüşün etkisiyle yüzde 3,8 azalarak 158,8 milyon ton oldu.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, faiz indirimleri ve hükümetin büyük mali paketinin şirketlerin gelecekteki işleri konusunda daha iyimser olmasını sağlamasıyla haziranda 88,4 puana yükseldi.

Dün İngiltere'de Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,6, FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, İsrail-İran arasındaki tansiyonun azalması bölge piyasalarında öne çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında "gerçek bir ateşkese" varılmasını desteklediğini dile getirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kurulunun 16-17 Haziran'daki toplantı özetini yayımladı. Özette, Japonya ekonomisinin küresel gelişmelerin ülke içine yayılma olasılığı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir aşamaya girdiği vurgulandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da, öncü endeks nisanda 104,2 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 10.634,00 puanda işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 39,6010'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,6230'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı inşaat izinleri

17.00 ABD, mayıs ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, para politikası yarıyıl raporunu sunacak