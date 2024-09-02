KTO Başkanı Gülsoy: Ekonomimiz Büyümeyi Sürdürüyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İkinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Gülsoy; "Ekonomimiz tüm zorluklara rağmen büyüme performansını sürdürmüştür. Bu büyümeyi dengeli, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için ihracatta vites yükseltmek gerekir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2024 yılı 2. çeyreğinde 2,5 büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Gülsoy, " Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran dönemi) gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 2,5 olmuştur. Ekonomimiz Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyümüş olması bizler için çok önemlidir. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için iş insanlarımızın, ihracatçı üretimin desteklenmesi gerekmektedir" diye konuştu. Gülsoy İkinci çeyrek verilerine ilişkin; "Geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7'şer, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4'er, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2'şer, hizmetler yüzde 2,9, meslek, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Söz konusu dönemde sanayi sektörü faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı" dedi. Büyümeyi kalıcı kılmak için dengeli, kapsayıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yol izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. Devam eden yapısal sorunların çözüme kavuşturulması ve desteklerin devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Büyüme rakamları, ülkemizin yatırım ve üretim en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. Bu rakamları yukarı çekmek için ihracatımızda da etkili büyüme sağlanması gerekmektedir. İhracatımızın önündeki en büyük engel yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardır. Ülkemizin hedeflerine ulaşması, ihracatımızın sürdürülebilir olması için bu konularda şartlar elverdiğince devletimizin, ihracatçı üyelerimize nefes aldıracak adımları atmasını talep etmekteyiz. Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmemiz gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akıl ile çalışmalıdır. İş dünyası olarak bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama sağlanacak yeni destekler verimlilik ve istihdam artışına olumlu katkı sağlayacaktır. İş dünyası olarak içinde bulunduğumuz finansal şartların ve yatırım ikliminin süratle iyileştirilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Enflasyonun düşmesi için ekonomiden sorumlu üst düzey yetkililerin de dile getirdiği "rasyonel zeminde" gerekli yapısal reformların hızlıca uygulanmalıdır." - KAYSERİ