Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor

Sunucu Abdurrahman Yazıcı, Haberler.com stüdyosunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'ı konuk etti. ABD ve Avrupa'nın Çin'e karşı yürüttüğü ekonomik savaşın ele alındığı programda Avrupalı otomotiv sektöründe yaşanan krizin, kıtadaki genel ekonomik kötü gidişin göstergesi olduğuna vurgu yapıldı.

Avrupalı ünlü otomotiv firmalarının ardı ardına iflas ettiğini belirten sunucu Abdurrahman Yazıcı, konuğu Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'a bu iflasların nedenini sordu. Avrupalı ülkelerde üretim maliyetlerinin yüksekliğine işaret eden Prof. Dr. Yumuşak, Çin'in insan gücü ve enerji maliyetlerindeki avantajına değindi. Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak konuşmasına şöyle devam etti. ABD ekonomisi Çin ekonomisi ile ciddi rekabet içinde. Otomotiv sektöründe yaşanan süreç diğer sektörlerin de habercisi. Ciddi bir ABD, Avrupa-Çin rekabeti ile karşı karşıyayız. Uzun yıllardır Çin, üretim gücünü, tedarik zincirini güçlendirerek ve çeşitlendirerek güçlendiriyor. Bunun sonuçlarını da aldı. Daha ucuz ücretlerle başlayan süreç, ucuz hammadde temini, daha ucuz enerji girdileriyle desteklendi. Çin'in dünya piyasalarına hızlı ve etkili bir şekilde girdiğini gözlemliyoruz.

AVRUPA EKONOMİSİNİ ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

"Avrupa'nın son dönemde yaşadığı enerji krizi ciddi bir darboğazı beraberinde getirdi. Avrupa ekonomisi pandemiyle başlayan ve ondan sonraki süreçte ciddi bir daralma içinde. ABD bu süreci en etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Trump döneminde bunun muhtemelen daha etkin bir şekilde kullanıldığını göreceğiz. Nitekim ithal ürünlere ek vergi koyacağını deklare etmesi aslında bunun ilk aşaması. Bütün bu gelişmeler Avrupa'daki otomotiv sektörünü zaten genel olarak zorlayıcı bir süreçti. Bu söylediğimiz hem Rusya krizi nedeniyle enerji darboğazı ve maliyetin artması hem de Amerika'nın korumacı yaklaşımı özellikle Avrupa ekonomisini ve otomotiv sektörünü bundan sonra ciddi anlamda zorlayacak gibi gözüküyor."

ÇİN OTOMOTİVDE AVRUPA'YI SOLLUYOR

"Çin ile rekabet devam ederken bir de hem yönetim hem de Ukrayna ile olan krizi üstüne eklediğimizde bu sonucun gelmesi oldukça doğal. Bütün bu süreçte Avrupa yavaş yavaş fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçiş sürecini devam ettirmeye çalışıyor. Hem geçişin bir maliyeti hem de rekabet unsuru olarak Çin daha avantajlı durumda."

AVRUPA'DA ENERJİDE YERNİ KRİZLERE GEBE

"Rusya krizinden önce Avrupa, nükleer enerji konusunda da özellikle Almanya kapatılması konusunda birtakım tedbirler almıştı ama Rusya ile olan enerji tedariği kısıtlanınca mecbur kaldı ve bir şekilde nükleer enerjiyi kullanmaya ve bundan sonraki süreçte de bazı ağır sanayi tesislerini kapatmıştı, özellikle yüksek enerji girdisi gerektiren. Kış şartlarının iyi geçmesi nedeniyle o kışı atlattı ama nihayetinde bu en önemli girdi kalemini oluşturan enerjinin %30-%50 daha yüksek maliyetle kullanılıyor olması onlar açısından sürdürülebilir bir durum değil."

AVRUPA İFLAS BAYRAĞI MI ÇEKECEK?

"Çin uzun süre telif ve patent anlaşmalarının dışında kaldı ve aslında maliyetine katlanmadan bu teknolojileri sektörlerine dahil edebildi. Bu durum Çin'e büyük avantajlar sağladı. Çin, Avrupa'nın ve ABD'nin teknolojilerini kullanma konusunda çok şanslı. Avrupa'nın mevcut koşullar altında hareket etmeye devam etmesi çok mümkün değil."