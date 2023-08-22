Kredi Kartıyla Yapılan Alışverişlerde Komisyon Ücreti Yasal Değil

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde tüketicilerden tahsil edilen komisyon ücretlerinin yasal olmadığını belirtti. Eryılmaz, bu uygulamanın haksız bir şekilde tüketicilerden ücret alındığını ve işletmelerin yasal zorunluluklarına uymadığını ifade etti.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde tüketicilerden "komisyon" adı altında tahsil edilen ücretleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, "Tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları ödemelerden alınan komisyon yasal değil" dedi.

Eryılmaz, ülkemizde ve tüm dünyada nakit para ile alışveriş yapma alışkanlığının hızla azalması sebebiyle tüketiciler, pratik ödeme aracı olan kart ile ödeme yöntemiyle alışveriş yaptığını belirtti. Kart ile yapılan alışverişlerde tüketicilerin, 'Komisyon' gibi haksız bir uygulamayla karşı karşıya olduğunu anlatan Av. Hayri Eryılmaz, "Bazı market, işyeri ve fatura ödeme işletmelerinde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tüketicilerden "banka komisyon kesiyor" diyerek tüketiciye bir ücret yansıtıyor. Son zamanlarda bu kervana araç muayene istasyonları, hatta belediyelerin toplu taşınma şirketleri de katılmış durumda. Bunlardan biri de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu ESTRAM oldu. 2006 yılında yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17'nci maddesine göre üye işyerleri indirim dönemleri de dahil olmak üzere müşterilerin kartla ödemelerini herhangi bir ek ücret talep etmeksizin kabul etmek zorundalar. Üye işyeri ile POS cihazı sözleşmesi yapan kuruluşta yükümlülük altındadır. Üye işyeri ile POS anlaşması yapmış olan kuruluş, işyerinin yasal olmayan bir şekilde komisyon ücreti aldığını tespit etmesi halinde sözleşmeyi feshedebiliyor ve kuruluşun bir yıl süreyle aynı işyeri ile yeni bir sözleşme yapmaması gerekiyor" dedi.

Tüketicilerimiz dikkatli olmalı

Av. Eryılmaz, "Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamaya boyun eğiyor kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamaya razı geliyor fakat bu uygulamanın bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikayet edebilir" diye anlattı.

Nasıl şikayet edeceğiz?

Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, vatandaşın nasıl şikayet yapabileceği konusunda şunları anlattı;

"Tüketicilerimizin kredi kartı komisyonu alan iş yerlerini şikayet edebileceği kurumlar mevcut. Komisyon alanlar hangi bankanın pos cihazıyla çalışıyorsa o bankaya şikayette bulunabilirler. Bu şikayet işlemini gerçekleştirirken kişinin unvanı ve iş yerinin de bildirilmesi gerekir. Yine BDDK'nın internet sitesinden E Şikayet yöntemiyle şikayet gerçekleştirilebilir. Son olarak ta kendilerinden komisyon tahsil edilen tüketicilerimiz, bu bedelleri geri alabilmek için, miktara göre Tüketici Hakem Heyetleri'ne, Arabulucuya Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak ödemiş oldukları komisyon bedellerinin geri verilmesini isteyebilirler." - ESKİŞEHİR