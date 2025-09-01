Konya'mıza çalışma ve azim yakışır

KTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın çalışma azmine vurgu yaparak, iş alemine güç birliği çağrısı yaptı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, "Birlikte Konya'yız" anlayışıyla Konya'yı küresel ticaret ve sanayi merkezi yapma yolunda çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendirmek adına Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Konya iş aleminin sorunları ve önerilerini de dinledi.

"KTOTEK önemli bir vizyon ortaya koydu"

KTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, KTOTEK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. KTO Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Okka'nın açtığı toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, şehrimizin sanayi ve teknoloji politikalarına büyük katkılar sunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Toplantının gerçekleştirildiği KTO Teknoloji Eğitim Kampüsü'nün büyük bir emek ve vizyonun sonucu olarak başarılı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Öztürk; "Bu merkezde birçok kişinin emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası şuanda dünya çapında bir vizyon ortaya koyuyor. Dünyadan, ülkemizden birçok yerli yabancı ziyaretçi buraya geliyor, geziyor" dedi.

"Birlikte Konya'yız"

Konya Ticaret Odası olarak, şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Öztürk şunları kaydetti; "Bir şehrin asıl gücü yalnızda ürettiği değerlerde değil bu değerleri geleceğe taşıyacak vizyonda saklı. Üyelerimizden aldığımız güç ve şehrimizin kadim kültürünün bizlere kazandırdığı özgüvenle hayata geçirdiğimiz, bilgiyle yoğrulan, beceriyle şekillenen bu ekosistem ülkemizin hedeflerine katkı sağlama idealimizin dünya çapında örnek gösterilen biz vizyonudur. Birlikte Konya'yız anlayışıyla, tüm kurumlarımızla ortak akılla şehrimizi küresel ticaret ve sanayi merkezi haline getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz."

"Kat etmemiz gereken çok mesafe var"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da yaptığı konuşmada, sanayi ve teknolojinin önemine vurgu yaptı. Dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiğini, bu değişim ortamından doğan kaos ve kargaşalara karşı sağlam durabilmek gerektiğini söyleyen İnan; "Ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Kat etmemiz gereken mesafe çok fazla. İnşallah toplumsal birlikteliğimiz ve ekonomik desteklerle milletçe hazırlanmamız gereken bir dönemdeyiz" diye konuştu.

Teknoloji ve inovasyon vurgusu

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye olan etkilerini değerlendiren ve Türkiye'nin atması gereken adımlar konusunda açıklamalarda bulunan İnan, şunları kaydetti; "Makro ekonomiyi etkileyen dört ana dinamik var. Birincisi TL'nin reel değerlenme süreci. Bu konuda önemli bir yol kat ettik. En zoru geride kaldı. İkincisi; Merkez Bankamızın faizleri tarihi yüksek seviyelerde. Üçüncüsü; ana hedef ihracat pazarlarımız olan Avrupa ve ABD'de de Merkez Bankaları faizde tarihi zirve noktalarda. Dolayısı ile ana hedef pazarlarımızda da bir parasal sıkılaşma var. Dördüncüsü de Çin. Bu dört mengenenin aynı anda sıkıştırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Yavaş yavaş TL'nin reel değerlenmesindeki mengene gevşemeye başladı. Faizler tarafındaki mengene de gevşemeye başladı. Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının faizlerinin düşmeye başlayacağı bir dönemi de yaşayacağız. Geriye bir Çin kalıyor. Çin konusunda da kısa vadede çok yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Ama orta ve uzun vadede bizim teknoloji ve inovasyonla bu derdin de üstüne gitmemiz gerekiyor. Millet olarak bunu da başarabilmemiz lazım. Bunu başarmak hem Çin ile rekabet için hem de kendi nüfusumuzun ekonomik dengesi için gerekli. İnşallah ben girişimcilerimizle, devletimizin aldığı pozisyonla bu badirenin de atlatılacağı kanaatindeyim."

"Konya kendi master planıyla ilerliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ülkemizin sanayi altyapısını güçlendirmek adına ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren İnan; "Bakanlık olarak, sanayi altyapısını; demiryolları ve limanlara entegre etmek konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sanayi alanları Master Planı yapıyoruz. Konya'nın iyi tarafı, zaten kendi Master Planını yapmış bir şekilde ilerliyor. Biraz sanayinin ilçelere yayılması gerekiyor. Bu noktada ilçelere yeni sanayi alanları açmak için çalışıyoruz. Burada yeni teşvik sisteminde; 1. Bölgede yatırımları olup, 4., 5., 6. Bölgeye taşınan yatırımlara sıfırdan yatırım yapılıyormuş gibi teşvik verilmesini ekledik. Dolayısı ile bu durum ilçelerimiz için fırsat olabilir" açıklaması yaptı.

"Var olan güçlerimizi birleştirmeliyiz"

Firmaların ölçeklerini büyütmeleri için sanayicilerin güç birliği yapmaları gerektiğine dikkat çeken İnan, şöyle devam etti; "Tekil sermaye birikimimizi beklemektense, aranızda oluşturacağınız konsorsiyumlarla büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Var olan güçlerimizi birleştirerek ölçeğimizi oluşturabilecek şekilde organize olabilmeliyiz. Zorluklar olmasıyla birlikte; biz iyimser, çalışma ve azim tarafındayız. Konya'mıza da çalışma ve azim yakışır." Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, KTO Meclis Üyeleri'nin sorularını cevaplandırırken, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ise; İSO Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçlarına ilişkin raporla ve KTO Ağustos Ayı faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi. - KONYA