KOBİ'lere 450 Milyon Dolarlık Destek Sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında, depremde işletmeleri hasar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 120 bin ile 500 bin lira arasında 3 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredi sağlanacağını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında; depremde işletmeleri hasar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 120 bin ile 500 bin lira arasında 3 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredi sağlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık'ta gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, 6 Şubat depremlerinde gelir kaybına uğrayan işletmecilere yönelik Dünya Bankası ile beraber hayata geçirilen finansman projesini tanıttı. 450 milyon dolarlık kaynağı, deprem bölgesinde yoğun olarak kullanmak üzere sanayicilerin hizmetine sunacaklarını belirten Kacır, "Az hasar, orta hasar ve ağır hasar görmüşlere baktık. KOBİ'lere yönelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eliyle başlangıçta 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kaynağını devreye alıyoruz. Yeni bir kaynak. Geçtiğimiz ay Dünya Bankası Projesi ilan etmiştik, onunla karışmasın. Bu yeni bir kaynak. Çok uygun koşullarda sunacağız" diye konuştu.

'500 BİN LİRAYA KADAR KAYNAK SAĞLAYACAĞIZ'

KOBİ'leri hasarına göre kademelendireceklerine işaret eden Bakan Kacır, "Çok hasar almışlara ya da yıkıma uğramışlara daha fazla, az hasar almışlara daha az şekilde yönlendiriyor olacağız. Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. En küçük firmalar için bir çalışanı olan hasar görmemiş firmalara dahi bu desteği sağlayacağız. 120 bin liradan 500 bin liraya kadar bu kaynağı sağlamış olacağız. Bunun devamı gelecek. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla çalışıyoruz. Oradan ilerleyen dönemde bir kaynak daha alacağız. Çok yeni bir gelişme. Bir ay içinde devreye alırız. KOSGEB'in altyapısı hazır çünkü. Bunlar sıfır faizli, uygun koşullu bir kaynak. Ödemeler, sıfır faizli uygun şartlarda 3'üncü yılda başlatacak. 36 ay geri ödemeli olacak. Ben avantajlı olacağını düşünüyorum KOBİ'lerimiz için" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dezavantajlı grupları desteklemek amacıyla finansman fonlarının yüzde 10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği ettiği KOBİ'lere ayrılacak. (DHA)