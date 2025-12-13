Dijital sigorta platformu Koalay.com satıldı

Haberler

Türkiye'nin önde gelen dijital sigorta platformlarından Koalay.com, bir yatırımcı grubu tarafından satın alındı. Yeni yönetim, yapay zeka ve teknoloji yatırımları ile platformun büyümesini hedefliyor.

Dijital sigorta platformlarından Koalay.com'un bir yatırımcı grubu tarafından satın alındığı açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen dijital sigorta platformlarından Koalay.com'un bir yatırımcı grubu tarafından satın alındığı belirtildi. 5 Ekim 2010 tarihinde tescil edilen, 29 Kasım 2013'te broker lisansı alan şirket; 15 yıla yaklaşan global deneyimi, Londra merkezli BHL Turkey kökeni ve Türkiye'de dijital sigortacılığın örneklerinden biri olma mirasını yeni yatırımcı yapısıyla güçlendireceğini duyurdu.

Şirket, kasko ve trafik sigortası tekliflerini kullanıcıya tek platform üzerinden sunma vizyonuyla kuruldu. Markanın adı "Koala" ve "Kolay" kelimelerinden oluşurken; platformun bilinen maskotunun ise Koala Cengiz olduğu belirtildi. Platformun kuruluş amacının, sigorta yaptırmak isteyen kullanıcıların farklı şirketlerden tek tek teklif almak yerine, en uygun fiyatlı ve kapsamlı poliçeleri karşılaştırabilmesini sağlamak olarak ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre; platformun kamuya yönelik tanıtımı ve aktif çevrim içi satış faaliyetleri 2014 yılında başladı. Platformun altyapısı, uluslararası finans ve sigorta grubu Budget Holdings tarafından desteklendi. Şirket, 2019 yılında Hesapkurdu.com ile birleşme kararı aldı.

Yeni dönemde platformun odak noktasının; yapay zeka destekli otomatik fiyat karşılaştırma motorları, gelişmiş veri analitiği ve risk modelleme sistemleri, tamamen dijital müşteri yolculuğu, kendi kendini öğrenebilen poliçe üretim motorları ve akıllı sigorta asistanı uygulamalarının oluşturduğu belirtildi.

"Güçlü mirası bölgesel ölçekte büyüteceğiz"

Koalay.com Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Ediz Kıray, satın almayı şu sözlerle değerlendirdi: "Koalay.com, Türkiye'de ilk dijital sigorta modellerinden birini geliştiren köklü bir mirasa sahip. Bu güçlü temeli yapay zeka ve yeni nesil teknoloji yatırımlarıyla daha da büyütmek istiyoruz. Hedefimiz, platformu yalnızca Türkiye'de değil; Orta Doğu, Balkanlar ve yakın coğrafyada dijital sigortacılığın önde gelen platformlarından biri haline getirmek."

Kıray, sektördeki büyümenin sunduğu fırsatlara dikkat çekerek şöyle devam etti: "2024 yılında prim üretimi yüzde 72–73 artışla 838,5 milyar TL'ye ulaştı. 2025'te 1,2 trilyon TL'nin aşılması bekleniyor. Dijital kanallar bu büyümenin en güçlü taşıyıcısı olacak. Platformun yeni vizyonu bu yükselişle birebir örtüşüyor."

Satın alma sonrasında Koalay.com'un yönetim kurulunun Tahir Ediz Kıray (Başkan), Ümit Sarı, Alican Akgün, Mesut Güney ve Cem Şimşek'ten oluştuğu aktarıldı.

Yeni yönetimin, markanın hem geçmişteki konumunu pekiştirmeyi hem de ileri teknoloji odaklı yeni vizyonla birlikte platformu Türkiye'den çıkan bölgesel bir insurtech markası haline getirmeyi hedeflediği ifade edildi. - İSTANBUL

