KKTC ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! KKTC asgari ücret ne kadar oldu? KKTC'de ara zam sonrası asgari ücret kaç TL oldu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücretle ilgili beklenen ara zam kararı açıklandı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ara zam gündemiyle üçüncü kez gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni ücret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeni asgari ücret tutarlarını duyurdu. Peki, KKTC asgari ücret ne kadar oldu? KKTC'de ara zam sonrası asgari ücret kaç TL oldu? Detaylar...

KKTC ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücretin yeniden belirlenmesine yönelik süreç kapsamında Asgari Ücret Saptama Komisyonu üçüncü kez bir araya geldi. Ara zam gündemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından alınan karar kamuoyuna açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte KKTC'de uygulanacak yeni asgari ücret rakamları kesinleşti. Böylece saatlik, günlük, haftalık ve aylık ücret hesaplamaları da güncellenmiş oldu.

Komisyon tarafından açıklanan yeni ücret tarifesi şu şekilde belirlendi:

Saatlik ücret: 408,99 TL

Günlük ücret: 3.271,98 TL

Haftalık ücret: 16.359,92 TL

Aylık brüt ücret: 70.893 TL

Aylık net ücret: 61.677 TL

Açıklanan rakamlar, komisyon toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşılan resmi ücret tarifesini oluşturuyor.

KKTC ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

KKTC'de ara zam kararının ardından yeni asgari ücret tutarları netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre aylık brüt asgari ücret 70.893 TL, aylık net asgari ücret ise 61.677 TL olarak açıklandı.

Bunun yanı sıra ücret hesaplamalarında esas alınan diğer rakamlar da şu şekilde duyuruldu:

Saatlik ücret

408,99 TL

Günlük ücret

3.271,98 TL

Haftalık ücret

16.359,92 TL

Aylık brüt ücret

70.893 TL

Aylık net ücret

61.677 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından açıklanan bu rakamlar, ara zam sonrasında KKTC'de uygulanacak yeni asgari ücret tarifesini oluşturuyor.

Kamuoyuyla paylaşılan yeni ücret düzenlemesi kapsamında saatlik, günlük, haftalık ve aylık hesaplamalar da resmi olarak güncellenmiş oldu. Açıklanan veriler, komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan ücret tablosunu yansıtıyor.