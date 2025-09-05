Kırsal Kalkınma İçin 4 Milyar Avro Yatırım Gerçekleştirildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin, "Projeler kapsamında 4 milyar avro üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Burada 105 bin civarı bir istihdam sağlandı. Ciddi bir kırsal kalkınma hamlesi oldu." dedi.

Bolu Dağı'nda bir otelde düzenlenen IPARD III programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında tarım sektörüne yönelik yaptığı faaliyetlerden en önemlilerinden birinin kırsal kalkınma çalışmaları olduğunu söyledi.

Antalyalı, kırsal alanların sadece üretimin yapıldığı topraklar değil, gelecek nesillere bırakılacak en temel miras olduğunu belirterek, "2011'den bugüne kadar kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, insanlara özellikle hayalini kurdukları yatırımları yapmaları için destek veriyoruz. Bu sayede gelir seviyeleri artıyor, iş imkanları buluyorlar, yaşam standartlarının da bu şekilde kırsal alanlarda gelişmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Antalyalı, bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD programlarının Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın girişimleriyle 2024 itibarıyla 81 kentte yaygınlaştırıldığını belirtti.

Program kapsamında 26 bin projeye yaklaşık 2 milyar avro hibe verdiklerini dile getiren Antalyalı, şöyle devam etti:

"Projeler kapsamında 4 milyar avro üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Burada 105 bin civarı bir istihdam sağlandı. Ciddi bir kırsal kalkınma hamlesi oldu. IPARD I'de bize tahsis edilen 1 milyar 45 milyon avronun yüzde 99,4'ü kullanıldı. IPARD II'de de yüzde 99,7 oranını yakaladık. Tahsis edilen her kuruş parayı elhamdülillah kullandık. Çok ciddi bir başarı elde ettik. IPARD III programına da geçen yıl itibarıyla başladık."

"Hibe destekleri vergiden muaf"

Antalyalı, sadece bir hibe desteği olarak görülen programla kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi yapmaya gayret ettiklerini belirterek, bu yaklaşımla geleceğin tarımını ve kırsal kalkınma modelini de şimdiden inşa ettiklerini kaydetti.

Verdikleri hibe desteklerinin tamamen vergiden muaf olduğunu dile getiren Antalyalı, "Yaklaşık 700 milyon avroluk bir vergi muafiyeti sağladık. Yani 2 milyar artı 700 milyon avro devlet olarak üreticilerimizi, çiftçilerimizi destekledik." diye konuştu.

Antalyalı, kırsal kalkınmanın en temel aktörleri kadınlar ve gençlere yönelik de pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatarak, proje hazırlayanlara ilave puanlar verdiklerini bildirdi.

Yeni işletmelere IPARD III kapsamında 39 ilde daha destek vereceklerini belirten Antalyalı, şöyle devam etti:

"Bolu da bunlardan birisi. Dolayısıyla bu anlamda da kanatlıda yeni işletmelere 375 bin avroya kadar yapılacak bir yatırımda yüzde 60 ila 70 arasında değişen oranlarda hibe destekler vereceğiz. Türkiye genelinde 43 milyon avroluk, yaklaşık 2 milyar liralık bir hibe destek paketi açıkladık. Hayvancılıkta sadece kanatlı yok. 250 başa kadar besi, yani 750 bin avroluk bir yatırımda yaklaşık yüzde 60-70 oranında hibe alabiliyorsunuz. Yine 150 baş süt işletmesine kadar robotik sağım sistemine kadar her türlü modern teknolojiyi yatırımlarda veriyoruz."

Antalyalı, zeytinyağı ve zeytin ürünleri sektöründe makine aleti, ekipman alımlarında hibe oranını 1 milyon 250 bin avroya çıkardıklarını, yüzde 50-60 oranında hibe verdiklerini belirterek, ilk defa ziraat odalarını bu projelerden yararlanabilir statüye soktuklarını anlattı.

Kapalı alanlardaki bitkisel üretim faaliyetlerinin de destek kapsamına alındığını aktaran Antalyalı, şöyle konuştu:

"Su ürün yetiştiriciliğinde limitleri arttırdık. Burada 300 ton tatlı suda, tuzlu suda da 750 ton kapasiteye çıkardık. Bir de güneş enerjisi, bu maliyetler için çok önemli. 300 kilovata kadar veriyorduk, bunu 600 kilovata çıkarttık. Bunun maliyetini neredeyse yüzde 40'ına kadar karşılayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz artık su stresi yaşamaya başladık, küresel ısınma var. Özellikle modern sulama sistemlerinin desteklenmesi için 500 bin avroya kadar yapılan yatırımı yüzde 60'a kadar sulama sistemlerinin hepsini destekliyoruz."

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han, ziraat odaları ve tarım birliklerinin temsilcileriyle tarım alanında yatırım yapmayı planlayan girişimciler katıldı.