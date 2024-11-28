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Kayseri'nin Ekim Ayı İhracatı 324 Milyon Doları Aştı

Kayseri'nin Ekim Ayı İhracatı 324 Milyon Doları Aştı
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ekim ayı ihracatının 324 milyon dolar olduğunu ve 2024'ün ilk 10 ayındaki ihracatın 3 milyar doları aştığını açıkladı. Yalçın, ihracatın 2023'ü geride bırakma sinyalleri verdiğini belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan, Ekim ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin ihracatı Ekim ayında 324 milyon dolar olmuştur. Şehrimiz, 2024 yılı ilk 10 ayında ise 3 Milyar 103 Milyon dolarlık ihracat yapmıştır. İthalat rakamımız ise ilk 10 ayda 1 milyar 281 milyon dolar seviyesinde kalmıştır. Kayseri cari fazla veren iller arasındaki yerini korumaya devam etmektedir. Ortaya çıkan rakamlar 2024 yılı ihracatımızın 2023 yılını geride bırakacağı yönünde güçlü sinyaller vermektedir." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan genel verileri yorumlayan Başkan Yalçın, "Türkiye'nin ihracatı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalatı ise aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar olmuştur." şeklinde konuştu.

Kayseri'nin Ekim ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Yalçın, "Kayseri'nin Ekim ayı ihracatı 324 milyon 444 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,43'lük bir artış yaşanmıştır. Kayseri'nin Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 5,07'lik artış sağlamıştır." diye konuştu.

Kayseri'nin Ocak-Ekim 2024 dönemindeki ihracatının 3 milyar doları aştığını belirten Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin ilk 10 aylık ihracatı 3 milyar 103 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2023 yılı ilk 10 aylık ihracat rakamı olan 2 milyar 983 milyon 861 bin dolar seviyesini geride bırakmıştır." dedi.

Kayseri'nin Ekim ayında gerçekleştirdiği ithalata da değinen Yalçın, "İthalat rakamımız Ekim 2024'te 132 milyon 63 bin dolar olmuştur. Ekim ayı ithalatımız bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 17 artış göstermiştir. Ekim ayı ithalat rakamımız bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 16,43'lük artış göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 2024 yılı ilk 10 aylık ithalat rakamının 1 milyar 281 milyon 869 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Yalçın, 2023 yılı ilk 10 ayı ithalat rakamının ise 1 milyar 364 milyon 965 bin dolar olduğu kaydetti.

Başkan Mehmet Yalçın değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik göstergeler, ihracata dayalı üretimin artığını ortaya koymaktadır. Hükümetimizce açıklanan Orta Vadeli Program çerçevesinde dış ticaret açığının 2024 yılında tahminlerin ötesinde azalma göstermesi beklenmektedir. Sanayiciler olarak ortaya çıkan tablo bizleri sevindirmektedir. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında yaşanan mali sıkılaşmanın getirdiği iç piyasada yaşanan daralmanın etkisi hissedilmektedir. Beklentimiz, enflasyonla mücadeleyle beraber, sanayicilerin taleplerinin de gözetilmesidir. Yeni yatırımlar ve üretimin devamlılığı açısından mali kaynak bulmakta zorlanan sanayicilerimiz, düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkanlarının sağlanmasını beklemektedir."

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda büyük gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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