Kayseri İhracatı Temmuz Ayında Arttı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "Temmuz ayında 152 ülkeye 326 milyon 883 bin dolar ihracat, 147 milyon 255 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Emek ve özveriyle üreten, ülkemiz kalkınmasının öncüsü olan iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza elde ettikleri bu başarı için teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Temmuz ayı ihracat rakamlarına göre 326 milyon 883 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,80 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 25,95 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 147 milyon 255 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8,33 azalış gerçekleşmiştir. İlk 7 ay toplam ihracatımız 2 milyar 143 milyon 825 bin dolar'dır. Geçen yılın ilk yedi ayına oranla yüzde 3,36 oranında artış yaşandı" diye konuştu.

Kayseri'den 152 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Yunanistan, İtalya, Romanya, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık ve Fas'tır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Madencilik Ürünleri, Makine ve Aksamları, Otomotiv Endüstrisi, Meyve ve Sebze Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

"Yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişim ihracata engel"

İhracatçı üyelerin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti.

İhracatçıların mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini ifade eden Gülsoy, "Mevcut koşullar altında rekabet şansları giderek azalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle firmalarımız, dış pazardaki rakipleriyle boy ölçüşemez hale geldi. Fiyatta avantajı kaybetti. Döviz kuru olması gereken değerin maalesef altında. Döviz kuru enflasyona paralel hareket etmiyor. Bu da ihracatçılarımızı bir hayli zorluyor. Üyelerimiz yüksek maliyetlere rağmen, finansmana erişimde sıkıntı yaşıyor. İhracatımızın, ihracatçımızın önündeki en büyük engel yüksek maliyet, düşük kur ve finansmana erişim. Ülkemizin hedeflerine ulaşması, ihracatımızın sürdürülebilir olması için bu konularda şartlar elverdiğince devletimizin, ihracatçı üyelerimize nefes aldıracak adımları atmasını talep ediyoruz" İfadelerini kullandı.

Gülsoy, "Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor ancak üretim maliyetleri çok yüksek. Firmalarımız, çarkı döndürmek, müşteri kaybetmemek için maliyetine hatta zararına sipariş almak zorunda kalıyor. 7 aylık dönemde ihracatımız artmış olsa da yaşadığımız zorluklar karşısında ihracatçımıza nefes aldıracak adımların atılmasına ihtiyacımız var. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ