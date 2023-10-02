Katar'a ticaret çıkarması: 150 kişilik Türk heyet Expo Doha 2023 için Katar'da

Katar'da Expo Doha 2023 kapsamında düzenlenen Türk pavilyonu tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasında ortak ekonomi ve ticaret anlaşması imzalandı. Bu çok önemli bir anlaşma, aramızda birçok ticaret engellerini kaldıracak. Bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla 2.3 milyar dolar olan karşılıklı ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Expo Doha 2023 kapsamında düzenlenen Türk pavilyonu tanıtım toplantısında konuştu.

Katar'ın Dünya Kupası'nın ardından Dünya Expo Fuarı'nı Doha'da gerçekleştirmesinin Katar'ın son 20 yılda uluslararası arenada çok önemli bir aktör olma rolünü tamamlayan yeni bir uygulama olduğunu belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin 150 kişilik heyet ile Green Expo'nun açılışında yer aldığını kaydetti. Expo'da yeşil çevre ana temasının seçilmesinin anlamlı olduğuna vurgu yapan Bolat, "Dünyada iklim değişikliği ve kuraklığın baş gösterdiği ortamda yeşil dönüşüm çalışmalarına katkı sunması açısından Katar Green Expo çok önemli bir katkı sunacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ticarete değinen Bakan Bolat, "İki ülke arasında ticaret hacmi geçen yıl 2.3 milyar dolara ulaştı. Bunu daha artırmak için büyük bir çaba var. İki ülke arasında yakın zamanda imzalanan kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşmasından çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yıl sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu anlaşmadan sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyümesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Türk müteahhitleri Katar'da 19 milyar dolarlık projelerini tamamladı"

Katar'da 727 Türk firmasının yatırım yaptığını söyleyen Bolat, "Bundan da çok memnuniyet duyuyoruz. Katarlı firmaların Türkiye'de 10 milyar düzeyinde yatırım yapmaları bizi mutlu kılmaktadır. Dünya çapında başarılarıyla kaliteli üretimleriyle yer edinen Türk müteahhitlerin Katar'da şu ana kadar 190 projeyi başarıyla tamamlamış olmaları ve yaklaşık 19 milyar dolarlık müteahhitlik işlerini tamamlamaları bizleri sevindirmiştir" şeklinde konuştu.

"Bu Expo'da geniş bir katılımla yer aldık"

Bakan Bolat, Türkiye - Katar Ticaret Heyetleri görüşmelerinin açılışına katıldı. Yeşil Expo'nun dünya çapında prestijli bir organizasyon olduğunu belirten Bolat, "Biz Türkiye olarak 37'nci defa katılıyoruz. Bu yıl ağır bir deprem felaketi geçirdik ve bunun yaralarını sarmanın meşguliyeti içinde olmamıza rağmen Katar ev sahipliği yapıyor diye biz bu Expo'da geniş bir katılım yer aldık ve 6 ay boyunca burada olacağız. Türkiye'den çok sayıda katılımcılar gelecek. Bu da bizim iki ülke arasındaki ilişkilere verdiğimiz önemi gösteriyoruz" dedi.

"Biz ve Katar birlikte daha uzun mesafeler alacağız ve koşmaya devam edeceğiz"

Türkiye ile Katar'ın sadece dost değil aynı zamanda stratejik ortak olduğuna vurgu yapan Bakan Bolat, "Mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimizi son yıllarda ekonomi, ticaret, yatırım, turizm alanında ve üçüncü ülkelerde ortak proje alanında çok ilerlettik. İki ülke arasında ortak ekonomi ve ticaret anlaşması imzalandı. Bu çok önemli bir anlaşma aramızda birçok ticaret engelleri kaldıracak. Bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla 2.3 milyar dolar olan karşılıklı ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye'den Katar'a ciddi yatırımlar var. 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attı. Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda. Bu vesileyle tüm Katar iş insanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Türk müteahhitleri de Katar'ın altyapısını ve üstyapısını geliştirmek için büyük projelere imza attılar. 190 projede 19 milyar dolarlık müteahhitlik hizmetini başarıyla tamamladılar. Biz ve Katar birlikte daha uzun mesafeler alacağız ve koşmaya devam edeceğiz. Şimdi amacımız üçüncü ülkelerle iş yapmak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geçen sene Katar'ın ithalatından aldığı pay yüzde 4,5

Türkiye 2022 yılında Katar'a 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, 717 milyon dolar ithalat yaptı. Katar geçtiğimiz yıl toplamda 33,4 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Türkiye bu dönemde Katar'ın toplam ithalatından yüzde 4,5 pay aldı.

Türkiye'nin Katar'a ihracatı geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 28,5 artışla 1 milyar 479 milyon 394 bin dolar oldu. Katar'a ihracatta en büyük kalemi savunma ve havacılık sanayii sektörü oluşturdu. Savunma sanayiinde Türkiye'nin ülkeye ihracatı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 60,8 artışla 290 milyon 336 bin dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan sektörlerde ikinci sırada 177 milyon 210 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri yer aldı. Üçüncü sırada 123 milyon 649 bin dolar ihracatla elektrik ve elektronik sektörü gelirken su ürünler ve hayvansal mamullerde 123 milyon 508 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 119 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Potansiyeli yüksek ürünler

Ürün grupları bazında potansiyelli ürünler olarak ilaç ve kimya, tarım ve hayvancılık, demir çelik ve metal, makine, elektrik elektronik, ağaç ve orman ürünleri, işlenmiş tarım ürünleri ve otomotiv gibi sektörlerden oluşan toplam 19 grup yer alıyor. - DOHA