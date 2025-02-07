Kastamonu'da 17 milyon TL'lik yatırımla üç büyük proje hayata geçirilecek

Kastamonu'da 16 milyon 631 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilecek olan "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor", "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projeleri için sözleşme imzalandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) destekli toplam bütçesi yaklaşık 17 milyon TL olan üç proje için sözleşme imzalandı. Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Meftun Dallı başkanlığında "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor", "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projelerinin sözleşmeleri, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje sahibi kurum yetkililerince imza altına alındı. Kastamonu'da SOGEP kapsamında hayata geçirilecek projelerin hayırlı olmasını dileyen Vali Dallı, "Projelerimizin ilimizdeki kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını, özellikle kadınlarımız için bir gelir kapısına dönüşmesini temenni ediyorum. Konuyla ilgili hep birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Proje ile yerel kültüre ve istihdama destek sağlanacak

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu'da 16 milyon 631 bin TL'lik yatırımla üç büyük projenin hayata geçirileceğini söyledi. Genç, "SOGEP, toplumun ve dezavantajlı kesimin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmasını amaçlayan bir programımızdır. Bu programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda illerde Kalkınma Ajansları olarak yürütüyoruz. 2024 yılında SOGEP kapsamında ilimizden teklif ettiğimiz projelerin sözleşmelerini Sayın Valimizin başkanlığında imzaladık. Bu projelerden ilki Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu' projesidir. Bu projemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ahşap atölyesi kurularak, atölyelerin kadınlara ve gençlere istihdama yönelik mesleki eğitimler verilerek, daha sonrasında parça başı üretimle ilgili ürettikleri ürünler sayesinde ekonomik gelir elde etmeleri sağlanacak. Bu sayede de ekonomiye katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. İkinci projemiz ise, Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 'Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası' projesidir. Bu projemizde aslında daha önce uyguladığımız projenin devamı niteliğindedir. Bu proje ile süt toplama ağının genişletilmesini ve yetiştiricilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik silajlık yerlerin kapasitesinin genişletilmesini hedefliyoruz. Her yıl düzenli olarak uyguladığımız SOGEP programının 2024 yılında ilave olarak SOGEP Anadoludakiler diye bir çağrısı da oldu. Anadoludakiler programı, topraklarımızın tarımsal bereketi, mutfak kültürümüzün kilerleri dolduran birikimi, zanaatkarlarımızın becerilerinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin yerel değerlerle görünür kılınarak girişimciler ve kooperatifçiler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmayı ve yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. 2024 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de himayeleri ve katılımıyla Anadoludakiler programının tanıtımı gerçekleştirildi. Bu programda da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır tarafından SOGEP Anadoludakiler çağrısı ilan edildi. İlimizden Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 'Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor' projesi de SOGEP Anadoludakiler kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu'nun coğrafi işaretli kültürel değerleri olan taş baskı dokuması, çarşaf bağı ve örme fanilası üretimine yönelik el sanatları atölyeleri kurularak düzenlenecek kurslar ile kadınlara ve gençlere geleneksel üretim yöntemleri ile el sanatları ve zanaat ürünlerini üretme, yerel değerleri koruma, kültürel miras ile teknolojiyi birleştirerek gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Bu üç projemizin toplam bütçesi yaklaşık 17 milyon TL'dir. Biz de kalkınma ajansı olarak yaklaşık 13 milyon 500 bin lirasını destekliyor olacağız" diye konuştu.

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün toplam bütçesi 5 milyon 581 bin 400 lira olan "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesi, KUZKA'nın yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amacıyla 2024 yılında ilk defa uygulamaya başladığı SOGEP Anadoludakiler kapsamında desteklenecek. Destek çerçevesinde Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli kültürel değerleri olan Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu çarşaf bağı ve Kastamonu örme fanilası üretimine yönelik el sanatları atölyelerinin kurulması planlanıyor. Atölyelerde düzenlenecek kurslar ile kadın ve gençlere geleneksel üretim yöntemleriyle el sanatları ve zanaat ürünlerini öğretme, yerel değerleri koruma ve kültürel miras ile teknolojiyi bütünleştirerek ekonomik gelir elde etme imkanı sunuluyor.

Yerel ekonomiye katkı sağlamakla birlikte projeye katılan bireyler için "Kastamonu HEM" döner sermaye işletmesinde çalışma imkanı sunulacak. Ayrıca Anadoludakiler programı kapsamında bu ürünlerin dijital platformlarda tanıtılması ve pazarlanması sayesinde yerel üreticiler desteklenirken, bölgenin kültürel zenginliklerinin de geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Kadın ve gençlerin çalışacağı ahşap atölyeleri kurulacak

KUZKA tarafından desteklenecek ikinci proje olan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplam bütçesi 4 milyon 561 bin TL olan "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu"na sunulacak destekle ahşap atölyeleri kurularak, kadın ve gençlerin iş gücüne kazandırılması sağlanacak. Ajansın 2024 yılı SOGEP kapsamında destek sağlayacağı proje ile Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ahşap atölyesi kurulacak. Atölyede kadınlara ve gençlere istihdama yönelik mesleki eğitimler verilecek. Eğitimlerin tamamlanması sonrasında ise kursiyerler, parça başı üretim modeliyle üretilen ürünlerden gelir elde edecekleri ve yerel ekonomiye katkı sağlayacakları atölyelerde çalışmaya başlayacak. Proje ayrıca kadınlara ve gençlere HEM döner sermaye işletmesinde ve diğer istihdam taahhüdü veren firmalarda çalışma imkanı sunulacak.

Bölgede süt toplama kapasitesinin arttırılması hedefleniyor

2024 yılı SOGEP kapsamında hayata geçirilecek "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projesi çerçevesinde de Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne sağlanacak destekle bölgede 10 olan süt toplama kapasitesinin 20 tona çıkarılması hedefleniyor. Bütçesi 6 milyon 489 bin TL olan proje ile yetiştiricilere silajlık materyal üretimi, silaj yapımı ve muhafazasını gerçekleştirecekleri ekipman desteği (silaj paketleme) sağlanacak. Bu sayede sağım yapılan hayvanların kışın sağlıklı ve düşük maliyetli, yeşil kaliteli kaba yem yemeleri sağlanarak, yaz-kış süt üretiminin eşit düzeyde tutulması hedefleniyor.

KUZKA tarafından desteklenecek projeler ile istihdamı artırmanın yanı sıra Kastamonu'nun kültürel mirasını koruma, mesleki eğitimi güçlendirme ve tarımsal üretimi destekleme hedeflerine önemli katkılar sunması bekleniyor. - KASTAMONU