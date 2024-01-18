Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Belediyesi'nde En Düşük Maaş Yüzde 48 Arttı

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu Belediyesi'nde 2024 yılı için yapılan zamla en düşük maaş 27 bin 393 TL oldu. Yüzde 48 oranındaki zamla birlikte çalışanların maaşlarına yaklaşık 9 bin TL artış sağlandı.

Kastamonu Belediyesi'nde 2024 yılı için yüzde 48 oranında zam yapılarak en düşük maaş 27 bin 393 TL oldu.

Kastamonu Belediyesi'nde 2024 yılında uygulanacak en düşük çalışan ücreti belli oldu. Yapılan zamla 18 bin 400 TL olan en düşük maaş, 27 bin 393 TL oldu. Yaklaşık 9 bin TL'lik artışla birlikte Kastamonu Belediyesi, en düşük maaşa yüzde 48 oranında zam yapmış oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Çalışanlarımızın her zaman yanındayız' derken bunu laf olsun diye söylemedik. Çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. İşçilerimizin her zaman emeklerinin karşılığını almaları için gayret gösterdik. Bu çerçevede Kastamonu'muzun her karış toprağında alın teri olan, gecesini gündüzüne katarak hemşerilerimize hizmet eden kıymetli işçilerimizin maaşlarını en düşük 27 bin 393 liraya yükselttik. Yeni zam oranlarının tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kastamonu Belediyesi Kastamonu Belediye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title