Kastamonu Belediyesi'nde En Düşük Maaş Yüzde 48 Arttı

Kastamonu Belediyesi'nde 2024 yılında uygulanacak en düşük çalışan ücreti belli oldu. Yapılan zamla 18 bin 400 TL olan en düşük maaş, 27 bin 393 TL oldu. Yaklaşık 9 bin TL'lik artışla birlikte Kastamonu Belediyesi, en düşük maaşa yüzde 48 oranında zam yapmış oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Çalışanlarımızın her zaman yanındayız' derken bunu laf olsun diye söylemedik. Çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. İşçilerimizin her zaman emeklerinin karşılığını almaları için gayret gösterdik. Bu çerçevede Kastamonu'muzun her karış toprağında alın teri olan, gecesini gündüzüne katarak hemşerilerimize hizmet eden kıymetli işçilerimizin maaşlarını en düşük 27 bin 393 liraya yükselttik. Yeni zam oranlarının tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KASTAMONU