Kastamonu Belediyesi'nde En Düşük Maaş 18 Bin 300 TL Oldu

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye çalışanların taleplerini dinleyen Başkan Vidinlioğlu, işçilerin maaşlarıyla ilgili gelen talepleri değerlendirerek, Kastamonu Belediyesi'nde en düşük maaşın 18 bin 300 Türk lirası olarak belirlendiğini açıkladı.

Her zaman çalışanların yanında olduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Ben her zaman çalışanımın yanında oldum. Çalışanım akşam evine giderken kafasının rahat gitmesini istedim. Göreve gelmeden önce de söz verdiğim üzere bugüne kadar her zaman işçilerimizin sosyal ve ekonomik imkanlarını belediyemiz imkanları dahilinde hep en üst seviyede tutmanın gayreti içerisinde oldum. Tabi son zamanlarda ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hayat pahalılığını hep birlikte yaşıyoruz. Bu noktada da üzerimize düşeni yapmaktan ötürü mutluyum. Yine imkanlarımız dahilinde çalışanlarımız için en iyisini yaptık. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. İşçimizin alın teri bizim kutsalımız. Bugün itibarı ile belediyemizde en düşük ücreti 18 bin 300 Türk Lirası olarak belirledik. Biz burada büyük bir aileyiz. Çalışanlarımız benim için çok kıymetli. Biz zor zamanlarda hep birlikte bu şehre hizmet ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şehrimiz için hep birlikte en iyiyi, en güzeli yapma gayretinde olduk. Rabbim tüm mesai arkadaşlarımdan razı olsun. Yeni zam oranlarının tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Biz gerek işçimize gerek şehrimize gerek hemşehrilerimize verdiğimiz tüm sözleri bir bir tutuyoruz. Allah çıktığımız hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin" dedi.

Başkan Vidinlioğlu'nun maaş ile ilgili açıklamasının ardından belediye çalışanları arasında büyük sevinç ile karşılandı. Yapılan artışın ardından Başkan Vidinlioğlu'nu alkışlayan belediye personeli, yapılan zam oranı için teşekkür etti. - KASTAMONU