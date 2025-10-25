Karpowership, Afrika'daki 8 Ülkeye Uygun Fiyatlı Elektrik Sağlıyor

Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, yüzer enerji santrali "Powership" projesiyle Afrika'da 8 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayan şirketin, ek finansman gerekmeksizin sağladığı uygun fiyatlı elektrikle ülke ekonomilerini desteklediğini ve kıtadan yeni işbirliği taleplerinin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye- Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Holding iştiraki Karpowership'in yüzer enerji santralleriyle Afrika'daki 8 ülkeye elektrik sağlandığını ifade eden Yılmaz, bu santrallerle ülkelerin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasiteye yalnızca 1-2 hafta içinde ulaştıklarını söyledi.

Yılmaz, şirketin dünya genelinde 18 ülkede faaliyette bulunduğuna dikkati çekerek, "Latin Amerika'da, Asya'da, Asya-Pasifik'te ve Orta Doğu'da. En son devreye aldığımız projemiz Irak'ta. Dominik Cumhuriyeti'nde de yeni bir kontrat imzaladık. İkisi de geçtiğimiz ay içinde oldu. Çok hızlı büyüyoruz. Çünkü elektrik ihtiyacı katlanarak artıyor." diye konuştu.

Özellikle veri merkezleri, yapay zeka ve teknolojik cihaz kullanımı nedeniyle dünya genelinde elektrik ihtiyacının her geçen gün hızla arttığını kaydeden Yılmaz, üretim gücünün ise bu hıza yetişmekte zorlandığını dile getirdi.

Yılmaz, yenilenebilir enerjiye yönelik ilgiye rağmen dünya genelindeki elektrik üretiminin büyük kısmının termik santrallerden sağlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ekonomilerin bu kadar hızlı büyümesinin sadece yenilenebilirle yapılması pek mümkün değil. O yüzden termik elektriklerin en temizi olan doğal gazlı çözümlerimizi hızlıca devreye alıyoruz. Hatta gerekiyorsa, 1-2 hafta içinde sıvı yakıtla başlıyoruz, 2-3 ay içinde doğal gaza döndürüyoruz ve sonraki 2-3 yıl içinde de kara santralleriyle yenilenebilir elektrik vererek bu ülkelerin portföylerini dengeli bir şekilde kalkındırmayı hedefliyoruz."

Afrika'da enerji yatırımlarına yenilikçi yaklaşım modeli

Afrika'daki yeni yatırım fırsatlarına da değinen Yılmaz, " Afrika'da 8 ülkede 2 bin megavattan fazla yatırımımız var. Ama neredeyse her gün farklı bir Afrika ülkesi yeni bir taleple geliyor." dedi.

Yılmaz, küresel karbon emisyonlarının büyük kısmının Çin ve ABD gibi ülkelerden kaynaklandığını, buna karşın Afrika'daki 54 ülkenin toplam emisyonların yalnızca yüzde 3,5'ini ürettiğini ifade etti.

Buna rağmen uzun yıllar boyunca Afrika ülkelerinde yenilenebilir enerji dışındaki projeler için finansman bulmanın güç olduğunu aktaran Yılmaz, Kovid-19 dönemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında artan enerji hammadde fiyatları ve iklim değişikliğine bağlı olarak azalan hidroelektrik kaynaklarının bu durumu daha da zorlaştırdığını anlattı.

Yılmaz, Karpowership olarak bu tabloyu dengelemek için yenilikçi modeller geliştirdiklerini vurgulayarak, "Diyoruz ki, herhangi bir proje finansmanı gerektirmeden, uygun fiyatlı ve güvenilir elektriği bir aydan kısa bir süre içerisinde devreye alacağız, bu da ekonomilerinizi canlandıracak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük yumuşak güçlerinden biri"

Yılmaz, şirketin, Türkiye'nin Afrika'daki görünürlüğüne katkısına da değinerek, Karpowership ve Karadeniz Holding'in, Türkiye'nin yumuşak güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Powership projelerinin hayata geçirilmesinde Türk mühendislerinin, tersanelerinin ve finansman sisteminin büyük rol oynadığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk devleti Powership projesini hayata geçirmemizde çok destek oldu. Biz de Powership'lerimizin üzerinde Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Dünyanın dört bir yanında on binlerce Türkiyeli iş gücümüz var ve bununla da çok gurur duyuyoruz. Düşünün ki bir Türk şirketi Afrika'daki birçok ülkenin yüzde 50'den fazla elektriğini veriyor ve bu ülkelerin de ekonomisi bir Türk şirketinin verdiği elektriğe dayanıyor."

Yılmaz, şirketin Afrika'daki sosyal kalkınma projelerine de değinerek, ülkelerin kalkınmasında sadece uygun fiyatlı ve güvenilir elektrik sağlamakla kalmayıp, kız çocuklarının eğitimine de destek verdiklerini ifade etti.

"Girl Power - Kız Gücü" burs programı ile bugüne kadar 3 binden fazla kız çocuğunun okul masraflarını karşılayarak mezun olmalarına katkı sağladıklarını belirten Yılmaz, bunun Afrika'daki kalkınma için elektriğe eşdeğer önemde olduğunu dile getirdi.