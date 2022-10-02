Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'deki palamut bereketi devam ediyor.

Balık av sezonunun 1 Eyül'de açılması ile birlikte balıkçıların yoğun av mesaisi de sürüyor. Balıkçı limanlarından Karadeniz'e gece saatlerinde açılan balıkçılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte avladıkları palamutlarla limanlara geri dönüyor. Palamutlar tanesi 20-40 TL'den balık hallerinde bülüklüğüne göre vatandaşlara satılırken, hem balıkçılar hem de yöre halkı için bereketli bir balık av sezonu yaşanıyor. - RİZE