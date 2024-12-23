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Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak

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Kamuya personel alımıyla ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak olan bu alımlar, çeşitli departmanlara yapılacak. Adayların başvuruları ve detaylı bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

Devlet kurumlarında KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve BOTAŞ personel alımı yaptıklarını duyurdu. Buna göre, İŞKUR'dan yapılan başvurularda kamu kurumunda çalışmak isteyenler interne alımların ayrıntısına bakmaya başladı.

Bakanlıklar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren duyuruyu yaptı! Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve BOTAŞ personel alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda hangi Bakanlığın ne kadarlık bir istihdam alanı açtığı ise merak ediliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 32 İŞÇİ ALACAK!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapılacak. Başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak. İşçi alımına dair detaylara, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

BOTAŞ 262 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) intern sitesinde yapılan duyuruya göre Genel Müdürlüğünce, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alınacak. Adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.

Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek. Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

MEB'DEN 50 MİLLİ EĞİTİM UZMANI YARDIMCISI ALINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, milli eğitim uzman yardımcılığı için aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek.

Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.

Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 UZMAN ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak. Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

HAZİNE BAKANLIĞI 5 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 25 PERSONEL ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Başvurular, 13-24 Ocak 2025 döneminde alınacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Sınavın yazılı aşaması 12 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava davet edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı alınacak. Başvurular, 27 Aralık'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak.

Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kamuda elleri cebinde boş boş dolaşan o kadar çok insan varki bu insanlarla en az on tane devlet daha yönetilir

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Çok sayıda personel alınacak diye haber yapmasanız. Hepsini toplasanız 500 kontenjan yapmıyor.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

alinacak işçi adetine bakılırsa işsizliği bitirecekler...

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Haber Yorumlarıhasan polat:

İSTSİNAİ memurluk hakkı yıllardır var . Bir tanıdık bulun Ankaradan önce Meclise veya Saraylara oradan hangi yere gitmek isterseniz gidiyorsunuz . KPSS ye gerek yok . Daha çok kimi tanıdığınız önemli.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Alin torpillileri ne gerek var ugrasiyoruz :D Yurt disinda kpss coplugunden daha iyi maasli isler var. ben 10 defa mulakata girdim niye gireyim sinava bidaha ya niye

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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