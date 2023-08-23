Kamu Çalışanları ve Emeklileri İçin 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Tamamlandı

Haber: CEYLAN SAĞLAM- Kamera: DURSUN ALKAYA

Kamu çalışanları ve emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün tamamlandı, zam oranında uzlaşma sağlanmadı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşme sonrasında, "7. dönem toplu sözleşmemiz sonuçlanmış durumda. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı" açıklamasını yaptı.

Kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı. Bugün, hükümetin sunduğu yeni teklif ile toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Dün, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün yapılması planlanan görüşmeye katılmayacaklarını bildirmişti. Kahveci, yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'i eleştirerek, memurlarının sorunlarının tartışılmadığı ve pazarlık yapılmadığını belirterek hükümeti eleştirmişti.

1 Ağustos'tan beri süren kamu toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son toplantının yapılması bekleniyordu. Ancak sendika ve konfederasyonlara toplantı için bir çağrı yapılmadı. KESK bu duruma tepki gösterdi. Akşam saat 20.10'da ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Yalnızca yetkili konfederasyon Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti'nin katılımıyla başlayan görüşme, 7 saate yakın sürdü.

Ali Yalçın, Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"ORANSAL KISIMDA MUTABAKAT SAĞLAYAMADIK. ORANSAL KISIM HAKEME GİDECEK VE TAHKİM SÜRECİ BAŞLAYACAK"

"7. dönem toplu sözleşmemiz sonuçlanmış durumda. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.

"TOPLAM 291 HİZMET KOLU, 50 TANE DE GENEL OLMAK ÜZERE TOPLAM 341 MADDENİN OLDUĞU BİR KAZANIM SKALASI TOPLU SÖZLEŞMEMİZİN SONUCU"

11 hizmet kolunda, 128 adet yeni ve revize madde var, yani ilave kazanımların oluştuğu madde var. Toplam 291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. Memurlar açısından önemli bir süreç. Toplu sözleşme masası, en önemli sosyal diyalog mekanizması, en önemli çözüm merkezi. Uzun süredir emek veriyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Memur toplu sözleşmesinde; 4688 sayılı yasanın değişme zaruretini bir kez daha bu durum işaret ediyor. Bu konuda da bir madde aldık, bir madde imzaladık. Orada da memur toplu sözleşmesine ilişkin, 4688 sayılı yasayı Çalışma Bakanlığı'nın himayesinde, sosyal paydaşlarla çalışacak, yasal düzenleme için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olmuş olacak.

"MASADA ÇÖZÜM ÜRETELİM DİYE OLAĞANÜSTÜ GAYRET GÖSTERDİK. ÇOK ÖNEMLİ ADIMLARIN, HİZMET KOLU BAZINDA ATILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Genele ilişkin üzerinde uzlaştığımız ama hakeme gidecek olan hükümler var, oransal kısımda uzlaşamadığımız için. Dolayısıyla Bakanlıkla ortak uzlaşı içerisinde aldığımız kısımda; şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerinin, müdür yardımcılarının, tabip dışı sağlık personelinin, tekniker, teknisyen gibi birçok unvandaki arkadaşımızın da bu anlamda toplu sözleşme hükmünde gözetildiği başlıklar var. 3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan, bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik. Bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masada çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Çok önemli adımların, hizmet kolu bazında atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."