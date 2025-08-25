Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda memur zammı,terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yaşanan insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz şu günlerde, bizi bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN: BU YIL DA KABİNEMİZİ AHLAT'TA TOPLADIK

Ahlat'ın hızla hak ettiği yere geldiğini görüyoruz. Okçular Vakfımızın da çabaları sayesinde Ahlat'a ve Malazgirt'e gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor. Bu yıl da Kabinemizi Ahlat'ta topladık. Ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail'in bugün hastaneye düzenlediği saldırıda en az 5'i gazeteci 20 Filistinli şehit oldu. Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Ülkemizin Gazze'deki katliamını durdurmak, mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak için atacağı ilave adımları değerlendirdik.

"MUHALEFETİN EKONOMİMİZİ HEDEF ALAN SABOTAJLARI TUTMADI"

'İstanbul merkezli suç örgütüne' yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotojı tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamız üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Yurtdışına düzenledikleri şikayet turlarında da elleri boş döndüler.

Ne karşılarında süklüm püklüm durdukları batılı aktörler bunlara itibar etti, ne de yabancı basın kuruluşları. Kaybeden ülkeyi yabancıya şikayet edenler oldu.

"BORSALARIMIZDAKİ TOPARLANMA HIZ KAZANDI"

Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. 2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz.

"EYLÜL AYININ İLK HAFTASINDA ORTA VADELİ PROGRAMI KAMUOYUMUZLA PAYLAŞACAĞIZ"

Sanayi üretim endeksinde de tablo gayet olumlu. Haziran ayında sanayi üretimimiz bir önceki aya göre yüzde 0,7 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış kaydetti. İstihdam verilerinde de hamdolsun bir sorun gözükmüyor. Işsizlik oranımız yirmi altı aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor. Yani bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere ve malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini birçok alanda topluyoruz. Inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır. 2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla ürettiriyoruz. Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu buradan bir kez daha ilan etmek isterim.

"BELEDİYELERİ AİLE ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRENLER İÇİN DENİZ BİTMİŞTİR"

İstihdam verilerinde bir sorun yok. İşsizlik oranımız tek hanelerde seyrediyor. Küresel ekonomideki belirsizliklere, malum çevrelerin menfii kampanyasına rağmen ekonomi programımızın meyveleri birçok alanda topluyoruz.

Fahiş fiyatlar aracılığıyla piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara da göz açtırmıyoruz. Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitmiştir.

ZENGEZUR KORİDORU AÇIKLAMASI

Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır. (Zengezur Koridoru) Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır.

"YANGIN SONRASI AĞAÇLANDIRMADA SON DERECE BAŞARILIYIZ"

Ülke ve millet olarak mücadele ettiğimiz bir diğer alan orman yangınlarıdır. Bu yıl çıkan 5473 yangının 4195'ine dikkatinizi çekiyorum. Bir Haziran'dan bu yana meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gönüllülerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız seferberlik ruhuyla yangınlara müdahale ettiler. Kendilerine teşekkür ediyor, yangınlarda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Rabbimden rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Orman yangınlarıyla sadece ülkemiz karşı karşıya değildir. Yaz boyunca komşumuz Yunanistan başta olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi birçok ülkede büyük yangınlarla mücadele ettiler. Buradan dost ülkelere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şunu bir kez daha önemle vurgulamak durumundayım. Türkiye 27 uçak, 105 helikopter 6 bine yakın kara aracıyla tarihinin en büyük ve gelişmiş filosuna sahiptir. Ülkenin başına gelen felaketlerden rant devşirmeye çalışan müzmin muhaliflerin propagandalarına rağmen Türkiye yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumundadır.

Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda, aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncüyüz.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZ KUM TORBASI DEĞİLDİR"

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir."