EGİAD Melekleri, yenilik ve girişimcilik ekosisteminin aktörleri ile buluştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından hazırlıkları sürdürülen "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir-Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı" başlıklı think tank raporu kapsamında, İzmir yenilik ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini bir araya getiren ortak akıl toplantısı gerçekleştirildi.

EGİAD merkezinde düzenlenen toplantıya İzmir'de faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), TEKMER'ler ve girişimcilik merkezlerinin yöneticileri ile raporu hazırlayan akademisyenler ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, EGİAD'ın 35 yıllık yolculuğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "EGİAD, 1990 yılında 47 vizyoner genç iş insanının birlikte üretme idealinden doğdu. Bugün 900'ü aşkın üyemizle, 3 bin 500'den fazla şirketi ve yaklaşık 150 bin kişilik istihdam gücünü temsil ediyoruz. Bu ölçek bize yalnızca temsil değil, sorumluluk da yüklüyor."

EGİAD'ın klasik bir iş dünyası örgütlenmesinin ötesinde, veri üreten, politika geliştiren ve yol gösteren bir yapı olmayı hedeflediğini vurgulayan Yılmaz, think tank çalışmalarının bu vizyonun en somut yansıması olduğunun da altını çizdi.

"Yaratıcı yıkım, doğru yönetildiğinde büyük bir fırsattır"

Konuşmasında "yaratıcı yıkım" kavramına özel bir parantez açan Yılmaz, bu sürecin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda insan kaynağını ve toplumsal yapıyı dönüştüren çok katmanlı bir değişim olduğuna dikkat çekerek, "Yaratıcı yıkım ilk bakışta risk ve belirsizlik çağrışımı yapabilir. Ancak biz bu süreci, doğru okunduğunda ve doğru yönetildiğinde İzmir için güçlü bir sıçrama alanı olarak görüyoruz." dedi. Yılmaz, bu perspektifle hazırlanan raporda; dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün İzmir işgücü piyasasını nasıl yeniden şekillendirdiğinin analiz edildiğini vurgulayarak, yıkıcı teknolojilerle değişen beceri ihtiyaçlarının somut verilerle ele alındığını ifade etti.

Üçüz dönüşümle işgücü piyasası yeniden tasarlanıyor

EGİAD think tank çalışmaları kapsamında hazırlanan rapor ile hangi becerilerin ön plana çıkacağı, hangi sektörlerin dönüşümden nasıl etkileneceği, yeniden beceri kazandırma (reskilling & upskilling) süreçlerinin nasıl kurgulanması gerektiği, sorularına uygulanabilir politika önerileri sunulması hedefleniyor.

Raporda özellikle NEET gençler başta olmak üzere kırılgan grupların üretim süreçlerine yeniden dahil edilmesine yönelik yol haritaları öne çıkıyor. Bu yaklaşımın, yaratıcı yıkımı İzmir açısından bir risk olmaktan çıkararak rekabet gücünü artıran stratejik bir avantaja dönüştürmesi amaçlanıyor.

Finansmanın ötesinde bir dönüşüm aracı

Toplantının önemli başlıklarından biri de EGİAD Melekleri Yatırım Ağı oldu. EGİAD Başkan Vekili ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz konuşmasında, EGİAD Melekleri'nin yalnızca bir yatırım mekanizması değil, bütüncül bir girişimcilik destek modeli sunduğunu vurguladı: "Bizim için yatırım sadece sermaye değildir. Girişimcilere mentorluk, stratejik yönlendirme ve kurumsal deneyim aktarımı sunuyoruz. Sürdürülebilir büyümenin yanında duruyoruz." Hazine ve Maliye Bakanlığı'na akredite olan ve Ege Bölgesi'nde bu niteliğe sahip tek melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri'nin bugüne kadar 40'ın üzerinde girişime yaklaşık 6 milyon ABD doları yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı.

10. yılda yeni hedef geleceğe yatırım zirvesi

Bu yıl 10. kuruluş yılını kutlayan EGİAD Melekleri için Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan "Geleceğe Yatırım Zirvesi" de toplantıda duyuruldu. Zirvede; yatırımcılık, teknoloji, yapay zeka ve stratejik dönüşüm başlıklarının ele alınması, kamu-özel sektör ve ekosistem paydaşlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Ortak akıl vurgusu ile kapanış

Toplantıda, dijital katılımcılık uygulamalarıyla görüşlerin toplanması ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu ile gerçekleştirilen networking oturumuyla sürdü. EGİAD Başkan Vekili ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün burada ortaya koyacağımız ortak akıl; İzmir'in beşeri sermayesini geleceğe hazırlayacak, daha dirençli ve daha rekabetçi bir yapı inşa etmemize katkı sağlayacaktır. EGİAD, bu toplantıdan elde ettiği çıktıları, "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir" raporunun analiz ve öneri setini sahadan gelen deneyimlerle güçlendirecek ve rapor kentin geleceğine yön veren politika belgeleri arasında yer alacaktır." - İZMİR