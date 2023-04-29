İzmir İktisat Kongresi Başladı

İZMİR İktisat Kongresi'nin ilk oturumu Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde ' Türkiye Yüzyılında Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplandı. Ekonomik politikaların ele alındığı ilk oturumda akademi ve iş dünyasının temsilcileri yer aldı.

İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Kongrenin ilk oturumu 'Türkiye Yüzyılında Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla gerçekleştirildi. Kongreye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Erkan Güral, üniversite rektörleri, akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri yer aldı. Kongrenin açılışında konuşan Kongre Akademik Koordinatörü Mehmet Hüseyin Bilgin, "İlk kongreden tam 100 yıl sonra ve aynı mekanlarda bu sefer küresel ekonomik güç olma yolunda Türkiye ekonomisi ana temasıyla toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk 100 yılında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye ekonomisi küresel ekonomiye entegre olmayı başarmıştır. Türkiye yüzyılındaki ana hedefimiz ise orta gelir tuzağını aşıp, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmektir. Bu süreçte nitelikli hizmet sektörüyle tarım sektörünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamam gerekir. Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle kongre ertelendi ve şimdi daha kapsamlı bir kongre yapıyoruz. İlk kongrenin yapıldığı tarihi bina Valimizin destekleriyle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmiş olup, bugün Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılacaktır" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Erkan Güral ise "Yüzyıl önce başlayan bu süreç Türkiye ekonomisinin, sanayisinin, sosyokültürel gelişiminin bir başlangıcı olarak İzmir'de gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında oluşturulan sanayi yatırımları devlet eliyle başlamış olmakla beraber sonrasında ailelerin kurduğu sanayi tesisleriyle beraber büyümüştür. Genç jenerasyon geçmişten gelen örneklerle geleceğine yön vermek için çalışmalarını yürütüyor. Açılmış yolda ilerlemeleri bizler için ayrıca bir görevdir. Geçmişi bilirsek geleceğimizi ona göre şekillendiririz. Geleceğimizi planlamak için projeleri şimdiden ortaya koymamız gerekir. Katma değer ve istihdamın liderliğinde arkasından gelecek zenginlikler ülkemizin en büyük mirası olacaktır" ifadelerini kullandı.