Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyı Önleme Projesi Uygulanıyor

İzmir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyı Önleme Projesi Uygulanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'in Menemen ve Menderes ilçelerinde yaprağı yenen sebzelerde kalıntının önlenmesi amacıyla 75 üreticiye yapışkan tuzak dağıttı. Proje, gıda güvenliğini artırmayı ve tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşımını hedefliyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı kapsamında İzmir'in Menemen ve Menderes ilçelerinde 75 üreticiye 17 bin 500 adet sarı, 17 bin 500 adet mavi ve şerit halinde 37 bin 500 metre sarı yapışkan tuzak dağıtıldı. Projede hedefin özellikle yaprağı yenen sebzelerde kalıntıyı önlemek olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Yaprağı yenen sebzeler çok fazla işlemden geçmediği, yıkanıp tüketildiği için üretim sahalarından tüketicinin mutfağına giden yolculukta kolay takip sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Eskişehir, Ankara ve Bursa'nın aralarında olduğu 8 ilde 'Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı' yürütülüyor. Toplam 12 bin 733 dekar örtüaltı alanında sebze yetiştiriciliği yapılan İzmir'de, proje kapsamında 2024 yılında 382 bin 500 TL bütçe ile Menderes ve Menemen ilçelerindeki toplam 250 dekar alanda marul, maydanoz, roka, tere ve nane gibi sebze üretimi yapan 75 üreticiye yapışkan tuzak dağıtıldı. Dağıtılan 17 bin 500 adet sarı, 17 bin 500 mavi ve şerit halinde 37 bin 500 metre sarı yapışkan tuzak ile sonbahar üretim sezonunda örtüaltı marul üretim alanlarında zarar yapan beyaz sinek, yaprak bitleri ve 'thrips'lerle kitlesel olarak biyolojik mücadele yapılması ve kalıntının önlenmesi hedefleniyor.

İzmir'in kışlık sebzelerin üretiminde, diğer illere göre öne çıktığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir, Türkiye'de özellikle kışlık sebze yetiştiriciliğinde hemen hemen birçok üründe ilk sırada yer alıyor. İklimin, toprağın vermiş olduğu artılar ve üreticilerimizin de katma değeriyle çok ciddi üretimler yapılıyor" dedi.

'HEDEF, TÜKETİCİNİN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI'

Projede hedefin özellikle yaprağı yenen sebzelerde kalıntıyı önlemek olduğunu belirten Mustafa Şahin, yaprağı yenen sebzeler çok fazla işlemden geçmediği, yıkanıp tüketildiği için üretim sahalarından tüketicinin mutfağına giden yolculukta kolay takip sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Şahin, "Kalıntının gıda güvenliği çerçevesinde tüketicilerimizin mutfağına gitmemesi için hazırlanmış bir proje. Yaklaşık 382 bin 500 lira bakanlık bütçesiyle hazırlandı" diye konuştu.

İzmir'in Türkiye'nin en fazla kışlık sebze yetiştiren il, Menderes'in de İzmir'de en fazla üretimin yapıldığı ilçe olduğunu kaydeden Şahin, "Buradaki üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu kışlık sebzelerle geçimlerini karşılıyor, çok kaliteli üretimler var. Hedef her zaman olduğu gibi güvenilir gıdaya tüketicinin ulaşması. Birkaç yıl içerisinde bölgenin tamamında zirai mücadele yöntemlerinin doğru uygulandığı, yapışkan ve feromon tuzaklar ve benzeri uygulamalarla daha az kimyasalı kullanarak tüketiciyi temiz sağlıklı gıdaya ulaştırmak ana hedefimiz" dedi.

Tüketicilerin bilinçlenmeye başladığını söyleyen Şahin, "Mümkün olduğu kadar iyi tarım uygulaması veya organik tarım yapılmış ürünleri tercih etmeye doğru gitti. Dolayısıyla tüketicinin talebine de üretici boş kalmayacak. Bakanlığın son dönemde uyguladığı politikalarla da üretimin bulunduğu yerde planlanması, suya göre tarımın yapılması, sözleşmeli üretimin yapılmasının içerisinde elbette iyi tarım organik tarım uygulamaları ile raflarda düne göre çok daha fazla ürünün herkesin de ulaşabilir olduğu ve fiyatlarının biraz daha makul seviyeye geleceği tamamen üretim alanlarının atması ile alakalı. Burada farkındalık için varız ama özellikle Menderes'te önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm üreticilerimizde aynı uygulamaların yapılması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'KALINTISIZ SEBZE YEDİRMEYİ İSTİYORUZ'

Menderes'te marul üretimi yapan ve bahçesine yapışkan tuzaklar asılan çiftçi Erol Akyer (60), "12 dönüm arazide marul üretimi yapıyoruz. Kimyasaldan uzak durmaya çalışıyoruz. Bu tuzakları İl Tarım Müdürlüğümüz getirdi ve deneyeceğiz. Tutarsa çok memnun olacağız. Mümkün olduğu kadar ilaçsız, kalıntısız sebze yedirmeyi istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Yerel Haberler Çiftçilik Menderes Menemen Ekonomi Sağlık Çevre Tuzak İzmir Tarım

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.