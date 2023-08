İzmir'de Simit Fiyatlarına Zam Geldi

KERİM UĞUR

İzmir'de 7 TL ye satılan simit 3 TL zamlanarak bugünden itibaren 10 TL'den satılmaya başlandı. Gelen zamma hem simit satıcıları hem de yurttaşlar tepki gösterdi. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen ise zamlarla ilgili yaptığı açıklamada "Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan ve durmak bilmeyen üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız" dedi.

İzmir'de Nisan ayından itibaren 7 TL'den satılan 100 gram simit bugün itibariyle 3 TL zamlanarak 10 TL oldu. Simit'e gelen zamma hem satıcılar hem de yurttaşlar tepki gösterdi.

YURTTAŞLARDAN SATICILARA TEPKİ

İzmir Alsancak'ta simit satan Rojhat Akçakale, yurttaşların kendilerine tepki gösterdiklerini belirterek "7 liradan birden 10 lira olmasına milletin tepki gösteriyor. Zamlara alıştık, almayız diyorlar 2 alıyorsak 1 alırız diyorlar bu zamlar milleti etkiledi" dedi.

"İŞLERİMİZ DÜŞTÜ"

Akçakale işlerinin de düştüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bizim işlerimiz bayağı düştü. Mesela geçen sene 400 tane satıyorsak bu sene 200-250 tane satıyoruz. Her asgari ücrete zam geldi mi arkasından her şeye zam geliyor millet alamıyor. İzmir'de boyoz gevrek meşhurdur onlar bile 10 lira oldu. Sabah kahvaltısında 3 boyoz 1 yumurta alsa 50 lira oldu bunu bir de her gün yapsa ve aya çarpsak kaç para yapar"

"GÜNDE 4 SİMİT YİYORUM 40 NASIL VERECEĞİM?"

Her gün dört simit yediğini söyleyen yurttaş ise "Ben günde 4 tane simit yiyorum 10 TL'den 40 lira nasıl olacak bu iş? Hayat bu şekilde gitmeyecek. Nasıl yapalım? Bu devlet bizim devletimiz ama her şey aldı başını gitti halkın tepkisi ne olur bilemem" diye konuştu.

"HER NE KADAR ZAM TARAFTARI OLMASAK DA SÜREKLİ ARTAN VE DURMAK BİLMEYEN ÜRETİM MALİYETLERİ KARŞISINDA ESNAFIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Öte yandan İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen smit zammıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Simit, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde bir süredir 10 liradan satışa sunuluyor. İzmir'de de 11 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 100 gram İzmir gevreği 10 liradan satılacaktır. Dileriz ki, zam yapmayalım hem esnafımız kazansın hem vatandaş gönlünce gevrek tüketebilsin. Ancak her mal alışımızda yeni rakamlarla karşılaşıyoruz. Hammadde fiyatlarına gelen artışlar maalesef durmuyor, maliyetler sürekli artış yönünde ilerliyor. Personel masrafları, işyeri kiraları, enerji maliyetleri karşısında ne yazık ki zam kaçınılmaz oluyor. Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan ve durmak bilmeyen üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız" ifadelerine yer vermişti.