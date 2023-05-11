İzmir'de Halk Konut Projesi'ne 9 yeni kooperatif katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Halk Konut Projesi, 9 yeni kooperatifin daha katılımıyla 18 kooperatife ulaştı. Örnek kentsel dönüşüm modeli için konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bundan sonra yepyeni bir yol açılıyor. Halkın iktidarında Halk Konut bambaşka bir destan yazacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için Türkiye'de ilk kez İzmir'de başlattığı kooperatifçilik modeli yüzleri güldürmeye devam ediyor. "İzmir Yanınızda" sloganıyla hayata geçirilen Halk Konut Projesi'nde yeni kooperatiflerle sözleşme imzalandı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ndeki buluşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) temsilcileri ve yurttaşlar eşlik etti.

"ARTIK YOL HARİTAMIZ HAZIR"

Halk Konut'un Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir örnek yok. İlk kez İzmir'de ortaya çıkan bir model. Tam bir imece usulüyle çıktı ortaya. İZDEDA, kurulan kooperatif, Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler, çok paydaşlı bir proje. Çok emek verildi. Çok uzun zamanlar geçirildi, ama emin olun bütün bunlar Türkiye'de yepyeni bir model doğmasına imkan verdi. Bundan sonra kentsel dönüşümde Türkiye'nin rahatlıkla takip edeceği yol haritası ortaya çıktı. Bundan sonra yola çıkanlar ne yapacaklarını çok iyi biliyor. Bizler zorlandık. Sizler bedel ödediniz. Hepsini biliyorum ama bundan sonra pürüzsüz bir yol haritası var" dedi.

"HEP GÖLGE ETTİLER"

Halk Konut'un uyum gerektirdiğini ve merkezi otorite tarafından da desteklenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Dünya Bankası'ndan çıkarttığımız 344 milyon dolarlık yüzde 1 faizli, 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli bir kredi vardı. 6 bin konut yapacaktık. Olmadı. Onu bize kullandırtmadılar. Biz rüya görmedik bunu İller Bankası'nın bürokratlarıyla müzakere etmiştik. Sonra bir yerde tıkandı. Emsal meselesi aynı şekilde. On sene Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptım, 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu görevi sürdürüyorum. İktidarın belediyesi olmak ne demek çok iyi biliyorum. Bu 14 yıl boyunca görevim hep buna hayıflanmakla geçti. Şimdi bu hikaye değişiyor. Halk Konut ancak halkın iktidarıyla yürür. ve 14 Mayıs'ta biz halkın iktidarıyla Halk Konut'un önünü açacağız. İşin büyük kısmını biz çözdük. 'Yeter ki gölge etmesinler' dedik ama hep gölge ettiler. 'Yeter ki önümüze engel çıkartmasınlar biz pürüzsüz yürütüyoruz bu işi' dedik hep engel çıkarttılar. Ama bitti. Yolun sonuna geldik. Bundan sonra yepyeni bir yol açılıyor. Halkın iktidarında Halk Konut bambaşka bir destan yazacak" şeklinde konuştu.

"HALK KONUT'U TÜRKİYE'YE YAYMAYA SÖZ VERİYORUM"

"Yaşam hakkından daha önemli bir şey yok" diyen Başkan Soyer, "Halk Konut'u İzmir'e, Türkiye'ye yaymaya size söz veriyorum. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu koltukta oturduğum sürece, bu görevi yapmaya devam ettiğim sürece birinci önceliğim bu şehri dirençli hale getirmeye çalışmak olacak. Bu şehirde yaşayan insanların, çoluğumuzun çocuğumuzun, torunlarımızın güvenle yaşayacakları bir şehir inşa etmek olacak"

"BAŞKANIMIZDAN HEP DESTEK GÖRDÜK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den her zaman destek gördüklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da "Deprem sürecinde hep omuz omuza olduk. Az hasarlı ve orta hasarlı binalarımızın sahipleri mağduriyetin pençesinde kıvranıyor. Bütün bu olumsuzluklar içinde emsal artışı ve Halk Konut'un ortaya çıkması bir zorunluluktu. Çaresizliğin getirdiği biz çözümdü. Halk Konut'un mimarı, amiral gemisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'dir, ilgili şirketleridir. Yurttaşlarımızdan Halk Konut'un arkasında duran, lokomotifi olan Başkanımıza bir alkış istiyorum. Sayın Başkanımın talimatıyla sürecin takipçisiyiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HALK KONUT ÇÖZÜMÜN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR"

Dernek çalışmalarına ilişkin bilgiler veren İZDEDA Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Çoban, "Kolay olmadı, iyi ki bu derneği kurmuşuz, mücadeleden vazgeçmemişiz. Biz umut dağıtmaya değil umut olmaya talip olduk. Acılara uyanmak istemiyoruz. Umut etmek, çabalamak, çalışmak, hayatlarımızı devam ettirmek istiyoruz. Belediyemizin biz depremzedelere verdiği emsal ile ödenecek maliyetlerin minimum olacağı gerçeği dönüştü. Bugün bin 200 bağımsız bölümü aşan ve depremzedelerin güven duyduğu bir sistem oldu. Halk Konut artık çözüm merkezi haline gelmiştir" dedi.

İZDEDA Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Özkan, "Bizi hiç yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza herkesin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DEPREME HAZIRLIK DEPREM POLİTİKASI OLMALI

Halk Konut 12 Kooperatif Başkanı Serdar Cemiloğlu 30 Ekim 2020'nin Bayraklı'nın kaderinin çizildiği bir gün olduğunu hatırlatarak, "Bugün aynı zamanda en destansı dayanışmalarından birinin tarihe not düşüldüğü bir gündür. Doğa bize bedeli ağır olsa bile güçlü bir mesaj vermiştir. Bunu artık anlamamız gerekmektedir. Depreme hazırlıklı olmak devlet politikası olmalıdır" dedi.

BELEDİYEMİZE GÜVENDİK

Halk Konut 13 Kooperatifi Başkanı Kaya Yıldız da "Bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz. Müteahhitlere güvenmedik çünkü onların istediği parayı verecek gücümüz yoktu. İnandık, güvendik kooperatifimizi kurduk. Belediye güvencesinde bir kez daha ev sahibi olabilmek için karar verdik. Bizler bir an önce depreme dayanıklı evlerde oturmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

18 KOOPERATİFE ULAŞILDI

Halk Konut Kooperatif modeli ile şu ana kadar 18 kooperatife ulaşıldı. 80 bin metrekarelik alanda 726 bağımsız bölüm yapılmış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., Ege Şehir Planlama Şirketi, BAYBEL şirketi arasındaki protokol kapsamında 24 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 11 Kooperatifi ile Emrah Apartmanı'nın, 50 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 12 Kooperatifi ile Yaşar Bey Apartmanı'nın, 32 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 13 Kooperatifi ile Dostlar Apartmanı'nın, 10 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 14 Kooperatifi Ersoy 3 Apartmanı'nın, 50 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 15 Kooperatifi ile İlhan Bey Apartmanı'nın, 100 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 16 Kooperatifi ile 2. Halil Atilla Sitesi'nin, 45 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 18 Kooperatifi ile Türkay Apartmanı'nın, 36 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 19 Kooperatifi ile Yılmaz Apartmanı'nın ve 36 bağımsız bölümden oluşacak Halk Konut 20 Kooperatifi ile Dilay Apartmanı'nın dönüşümü için sözleşme imzalandı.