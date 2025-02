İzmir'de 10 'mesleki ortaokul' kurulacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO) şubat ayı olağan meclis toplantısına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de 10 mesleki ortaokul açılması için teftiş raporlarının hazırlandığını belirterek, "Kınık, Tire, Karşıyaka, Konak, Menemen, Buca ve Ödemiş gibi ilçelerde 10 meslek lisesine mesleki ortaokul açılması için onay alındı. Ayrıca meslek lisesi sayısını artırıyoruz. 17 okul meslek lisesine dönüşecek" dedi.

İZTO şubat ayı olağan meclis toplantısı, oda toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi de katıldı.

Özel eğitimde Türkiye farkı

Meclis'te üyelere eğitimle ilgili genel bilgilendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, özel eğitimle alakalı, İzmir'de sırada bekleyen bir tane otistik, spastik, görme, işitme engelli, hafif, orta ve ağır derecede öğrencinin bulunmadığını kaydetti. Yahşi, "Bu gerçekten çok önemli bir eğitim politikası. Özel eğitimle ilgili Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin iddia ediyorum Türkiye'deki kadar çok daha önem verilen, kenara itilme eden çocukları merkeze alan bir sistemi göremezsiniz. Sadece Kınık'taki bir öğrenciye bir buçuk öğretmen düşüyor. Hak ediyorlar, çünkü bunlar gerçekten özel eğitim olarak ihtimam gösterilmesi gereken öğrenciler. İzmir'in her alanında öyle. Biz bu çocuklara her gün devletin imkanlarıyla, her sabah hostesi ile birlikte bizzat taşımasını yapıyoruz, okullara götürüyoruz, okullarda yemek ikramını yapıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine her yıl 1,5 milyara yakın geçen yılki ödediğimiz para bu çocuklar için birebir eğitim verecek sistemin içerisinde, okulun dışında rehabilitasyon merkezlerine götürerek, bu çocukların daha iyi bir eğitim almasını sağlıyoruz. Üstün yetenekli çocuklarımızı da BİLSEM'de ağırlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Eğitimde 'yapay zeka' vurgusu

Eğitimin yapay zekadan payını alacağını aktaran Yahşi, "Mesleki eğitimi buna bakarak dizayn etmeye çalışıyoruz. İzmir'de mesleki eğitimde yaklaşık 78 bine yaklaşan öğrenci var, 3 bine yaklaşan derslik var ve bir derslikte öğrenci başına düşen 25 dersliğimiz var. İzmir'de 124 tane meslek lisesi var. Çok kaliteli nitelikli de kenarda kalan liselerimiz de var. 30 ilçede 17 Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) var. 8 tane de özel eğitim meslek lisesi, 14 tane özel meslek lise var. 2023-2024 yılında meslek lisesine giden öğrenci sayımız 19 bin 334 iken, bu rakam 2024 Eylül ayı itibariyle 31 bin 430'a yükseldi. Bu, mesleki eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesidir. İzmir'de 2024-2025 yılında liseye başlayan öğrenci sayısının yüzde 55'ini meslek lisesine aldık, bu Türkiye ortalamasının üzerinde. İzmir Türkiye ortalamasının 1.42 katına çıktı. Hedefimiz, İzmir ortalamasını 1 yıl içinde yüzde 65'e, önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 75, sonrasında ise yüzde 90'a çıkarmak" cümlelerine yer verdi.

Yahşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "2030 yılına geldiğimizde 72 milyon mesleğin kaybolacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında 8. sınıftan mezun olacak öğrenci sayısı 54 bin 870'tir. Bu öğrencileri doğru alanlara yönlendirmek için TÜİK, İŞKUR, il istihdam kurulu ile iş birliği yapıyoruz. Açılacak yeni bölümleri hangi sektörde iş bulabilir diye değerlendiriyoruz."

10 mesleki ortaokul açılacak

İzmir'de 10 mesleki ortaokul açılması için teftiş raporlarının hazırlandığını ifade eden Yahşi, "Kınık, Tire, Karşıyaka, Konak, Menemen, Buca ve Ödemiş gibi ilçelerde 10 meslek lisesine mesleki ortaokul açılması için onay alındı" dedi. Yahşi, "Biz bu çocukların bu okullarda okuyarak daha iyi bir meslek eğitimi alacağına inanıyoruz. Meslek lisesi sayısını artırıyoruz. 17 okul meslek lisesine dönüşecek. Doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

"MESEM mezunlarının işe yerleşme oranı yüzde 90'ın üzerinde"

MESEM sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim ve sertifikasyon sunarak iş gücü için gerekli becerilerin kazandırılmasına yardımcı olduğunu aktaran Yahşi, "MESEM'e 15 yaş altında çocuklar kabul edilmiyor. Devlet, MESEM'e kayıtlı öğrencilerin asgari ücretin yüzde 50'sini karşılıyor. Sertifikalarının Avrupa Birliği'nde karşılığı var. İstihdama daha çabuk katılım sağlıyor, 4 yılın sonunda devlet bu çocuklara teknisyen unvanını veriyor. MESEM mezunlarının işe yerleşme oranı Türkiye ortalamasının yüzde 90 üzerinde. İzmir'de 17 tane MESEM bulunuyor. Bu sayıyı 8 artırarak 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bazı ilçelerimizde 2 veya 3 tane MESEM olacak. Eylül ayında 17 bin 729 öğrenci bu eğitim merkezlerinde eğitim görüyordu, bu sayıyı 21 binin üzerine çıkardık. 9 yeni MESEM açıyoruz, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Çeşme, Aliağa, Menderes ve Seferihisar'da da yeni mesleki eğitim merkezleri açılması için çalışmalarımız devam ediyor" sözlerini aktardı.

Mesleki eğitimde sektörle iş birliğinin önemli olduğunun altını çizen Yahşi, "İlimizde 13 tane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Ancak sadece Çiğli Atatürk OSB içerisinde bir okulumuz var. Diğer organize sanayi bölgelerinde okulumuz bulunmamaktadır. Torbalı'da da mesleki eğitimle ilgili bir çalışmamız var. Yaklaşık 1 ay önce Ege Serbest Bölgesi'nde 3 firmada işletmeler bünyesinde sınıflar açtık. 150'ye yakın okulumuz var, MESEM'lerle bu 200 olacak. Sektörle iş birliği yaparak sektöre entegre okullar açıyoruz" cümlelerini vurguladı.

Özgener: "MESEM kritik bir ihtiyaca cevap veriyor"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte mesleki eğitimin dijitalleşme ve inovasyonla entegre edilmesini sağlayacak projeler geliştirmek istediklerini aktaran Özgener, "Odamız bünyesinde faaliyet gösteren meslek komitelerimizin ihtiyaç duyduğu konuların başında nitelikli eleman ihtiyacı geliyor. Meslek lisesine gidecek bir öğrencinin kariyer planı da yapabildiği bir sistem olan Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM) kritik bir ihtiyaca cevap verdiği görüşündeyim. Öğrencilerin teorik eğitimle birlikte iş yerlerinde deneyim kazanarak yetiştiği MESEM, eğitim ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi konusunda hayati bir rol oynuyor. Bu sistem ile çocuklarımız, daha okurken iş fırsatlarına sahip olabiliyor. Yürütmekte olduğumuz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Projelerimiz için Tarım Meslek Liseleri kaliteli üretim için hayati önem taşıyor. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki mesleki ortaokulların İzmir'de de açılmasının katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye sözlerine ekledi.

ABD'nin Avrupa Birliği'yle ilişkilerinin, Türkiye'yi de dolaylı yoldan etkileyeceğini öngördüklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik adımları da ülkemiz ekonomisi için önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin Çin'e olan bağımlılığını azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme hedefi doğrultusunda, ülkemizin daha önemli bir üretim merkezi haline gelme potansiyeline sahip olduğu kanaatindeyiz. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği'nin diğer ikili ticaret anlaşmalarından doğan ve ülkemiz için haksız rekabet oluşturan konuların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Enflasyon beklentilerinin düşmeye devam etmesi gerekiyor"

Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de 12 ay sonrasının enflasyon beklentisi, hane halkı için yüzde 58,82'den, yüzde 59,12'ye çıktı. Reel sektörün beklentisi ise yüzde 43,8'den yüzde 41,9'a düşerken, piyasa katılımcılarının öngörüsü yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya geriledi. Şubat ayı enflasyon verilerinin, 3 aylık ortalama TÜFE enflasyonunun yıllıklandırılmış seviyesinin belirlenmesi noktasında kritik olacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası her şeye rağmen faiz indiriminin gerekli olduğunu değerlendiriyorsa, sağlık sektörü zammının geri alınmasının bir parça alan oluşturabileceğini öngörüyoruz. Para politikasında sıkılaşmaya yönelik yeni adımlar atılmaması halinde, enflasyonun istenilen seviyeye inmesi için, piyasa fiyatlarındaki istikrarın sağlanması ve enflasyon beklentilerinin düşmeye devam etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"İç pazarda ithalat cazip hale gelebilir"

Sanayi üretiminin aralık ayında yüzde 7 artış göstererek son iki yılın en yüksek büyüme oranlarından birine ulaştığını kaydeden Özgener, sözlerine şunları da ekledi: "Önümüzdeki aylarda satışlarda belirgin bir yükseliş öngörülmüyor. Mevcut durumun, özellikle enflasyonla ilgili algı nedeniyle zorlaşacağı bekleniyor. Döviz kurunun enflasyondaki artışa göre düşük kalması nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşandığını ve 2025 yılında da girdi maliyetlerinin artmaya devam etmesinin iş süreçlerini giderek zorlaştıracağını, dolayısıyla küresel piyasalardaki rekabet gücümüzün azalacağını öngörüyoruz. Bu durumun iç pazarda ithalatın daha cazip hale gelmesine neden olacağı kanaatindeyiz."

Toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve meclis üyeleri katıldı. - İZMİR