İzmir'de kiralık ev fiyatları 50 bin TL'yi aştı: İlan sayısı yüzde 50 düştü

İzmir ve ülke genelindeki gayrimenkul piyasasına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, "İzmir merkezde 40 bin-50 bin TL bandının altına kiralık ev bulmak zorlaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen EİDS sayesinde sahte ve fahiş ilanların önüne geçildi. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İzmir'deki aktif ilan sayısında yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşandı" dedi.

İZEKO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir ve ülke genelindeki gayrimenkul piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksek kredi faizleri, kentsel dönüşüm, kira artışları ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) gibi piyasayı doğrudan etkileyen unsurları değerlendiren Güleroğlu, mevcut dönemi 'alanın kazandığı süreç' olarak tanımladı. İkinci el konut piyasasında dengelerin aşağı yönlü seyrettiğini belirten Güleroğlu, yaklaşık bir yıldır hem Türkiye genelinde hem de İzmir özelinde fiyatların yatay bir seyir izlediğini söyledi. Satıcıların nakde dönmek amacıyla zaman zaman indirime gitmek zorunda kaldığını ifade eden Güleroğlu, "Eğer herkes satıyorsa alan kişi, herkes alıyorsa satan kişi kazanır. Piyasadaki mevcut felsefeye baktığımızda, şu an alım gücünün etki ettiği, alanın kazandığı bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

Piyasadaki ciddi sorunlardan birinin komşular arası emsal göstererek yapılan bilinçsiz fiyatlandırmalar olduğunu vurgulayan Güleroğlu, 15-20 yıllık bir bina ile deprem yönetmeliğine uygun yeni bir binanın aynı metrekareye sahip olsa bile aynı fiyattan satılamayacağını belirtti. Güleroğlu, Ticaret Bakanlığının bu tür spekülatif fiyat artışlarına karşı ciddi idari cezalar uyguladığının altını çizdi.

Pandemi ve deprem süreçlerinin ardından kent içindeki nüfus hareketliliğinin arttığını aktaran Güleroğlu, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar gibi güney bölgelerinin yanı sıra Aliağa, Bergama ve Dikili gibi kuzey aksındaki tarım ve sayfiye arazilerine olan talebin yükseldiğini belirtti. Bölge dışından, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ciddi bir göç alındığını söyleyen Güleroğlu, vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirmek amacıyla müstakil ve çiftlik tarzı yerlere yöneldiğini ifade etti.

"Merkezde 50 bin TL'nin altına ev bulmak zorlaştı"

İzmir'deki kiralık konut konusuna da değinen Mesut Güleroğlu, merkezde 40 bin - 50 bin TL bandının altına ev bulmanın zorlaştığını dile getirdi. Yüksek kiralar sebebiyle öğrencilerin tek başına ev kiralama imkanının kalmadığını belirten Güleroğlu, "Öğrencilerimiz 95'li yıllardaki gibi 2-3 kişi bir araya gelerek 2+1 veya 3+1 evleri paylaşmak zorunda kalıyor. Raylı sisteme yakınlığı ve görece uygun fiyatları nedeniyle Buca ve Karataş bölgeleri öğrenciler tarafından daha çok tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen EİDS sayesinde sahte ve fahiş ilanların önüne geçildiğini belirten Güleroğlu, sistemin devreye girmesiyle birlikte İzmir'deki aktif ilan sayısında yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşandığını bildirdi. Güleroğlu, yetkisiz kişilerin ve ilan kirliliğinin engellenmesinin piyasayı rahatlattığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmamaları adına yetkili emlak danışmanlarıyla çalışmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Güleroğlu, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışacağınız emlakçının Ticaret Bakanlığı onaylı yetki belgesine sahip olduğundan emin olun. Evin değeri üzerinden mutlaka yazılı bir sözleşme imzalamadan işlem başlatmayın. Mülkünüzü kendiniz satmaya çalıştığınızda evinize giren kişilerin finansal yeterliliğini ya da niyetini bilemezsiniz. Profesyonel danışmanlar alıcıyı süzgeçten geçirerek sadece gerçek alıcıları sizinle buluşturur."

Sözlerini sürdüren Güleroğlu, "İzmir'de ev alacak, satacak veya kiralayacak tüm vatandaşların Ticaret Bakanlığı ve Oda kayıtlı resmi danışmanlar üzerinden işlem yapması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı