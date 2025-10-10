İTO Başkanı Avdagiç: TOBB Nefes Kredisi Küçük İşletmelere Destek Oluyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin özellikle küçük ölçekli işletmelere nefes aldırdığını belirtti.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, İstanbul iş dünyası olarak beklentilerinin, hazine tarafından kaynak desteği sağlanarak, finansman koşulları normale dönene kadar TOBB Nefes Kredisi benzeri bir mekanizmanın sürekli ve rotatif bir kredi sistemi haline getirilmesi olduğunu ifade etti.

Avdagiç, TOBB Nefes Kredisi'nin özellikle küçük ölçekli işletmelere nefes aldırdığının altını çizdi.

İsrail'in başlattığı Gazze soykırımının üzerinden 2 yıl 2 gün geçtiğini hatırlatan Avdagiç, Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı barışa dönüşmesini diliyoruz. Ülkemizin Orta Doğu'da adil bir düzenin gerçekleşmesi, İsrail katliamlarının durdurulması ve başkenti Kudüs olan özgür Filistin devletinin tesis edilmesi için ortaya koyduğu gayreti takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu arada geçen hafta boyunca Gazze'yi dünya gündemine taşıyan Sumud gönüllülerini, Avrupa ülkelerinin meydanlarını ve statlarını Filistin rengine boyayan vicdanlı insanların çabalarını da şükranla anıyorum. Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanlarında olacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin gerçek anlamıyla tesis edilmesini diliyorum."

İki yıl boyunca İsrail bombardımanında hayatlarını kaybeden Filistinlileri rahmetle andığını belirten Avdagiç, "Gazzeli kardeşlerimizin tüm Filistinlilerle birlikte özgürce yaşayacakları günlere bir an evvel kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi dirençli görünümünü koruyor"

Avdagiç, dezenflasyon süreci devam ederken Türkiye ekonomisinin dirençli görünümünü koruduğunu belirterek, "Enflasyondaki yavaşlama ve finansal istikrarla birlikte parasal aktarım mekanizmasında kısmı iyileşme, enflasyonun ardından finansmana erişimde de en kötünün geride kaldığına işaret ediyor. Bununla birlikte sanayi üretimindeki seyri de dikkatle izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Nefes Kredisi, gerçekten de bir öncekine göre daha uygun maliyetiyle işletmelerimizi rahatlatacak. Başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Enflasyonla mücadelenin ekonomide temel öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Avdagiç, aylık enflasyon artışının üçüncü çeyreğin sonunda yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğini, buna rağmen yıllık TÜFE'deki düşüş eğiliminin trendini koruduğunu kaydetti.

Avdagiç, "Son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda belirtildiği gibi enflasyonda eylül ayındaki yüksek oranlı artışın geçici olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz gibi gıda enflasyonu acil çözüm bekleyen sorunlarımızdan biri olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gıda enflasyonu diye bir sorunu yaşamaması gerektiğinin altını çizen Avdagiç, bu konuya ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini, hiçbir nedenin yüksek gıda enflasyonuna mecbur etmemesi gerektiğini vurguladı.

Tarımın Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşı olduğunu dile getiren Avdagiç, "O nedenle tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirleri en kısa zamanda planlayıp uygulamalıyız." açıklamasını yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonda yukarı yönlü risklerin artmasının Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü de olumsuz etkileyeceğini, bunun da finansman maliyetlerindeki gevşemeyi sınırlayacağını, dolayısıyla yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde gördüklerinin altını çizdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Enflasyonda ancak aşağı yönlü seyrin devamı için kritik bir döneme girildiğini de vurgulamak gerekir. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle giyim, gıda ve enerji başta olmak üzere oluşacak fiyat artışlarının etkisini sınırlı tutmak, büyük önem taşıyor. Ayrıca vergi, ceza ve harçlar için belirlenecek yeniden değerleme oranı da bir artış getirecek. Bunun da enflasyona kaçınılmaz yansıması olacak. Dolayısıyla, izleyen aylarda yıllık artış hızındaki düşüşün dikkatle takip edilmesi ve yukarı yönlü harekete neden olabilecek gelişmelere fırsat verilmemesi gerekiyor."