İSTİB'de Meyve Üretimi ve Ticareti Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) düzenlediği "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında meyve üretimi ve ticareti ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, "Kuru Meyve Üretimi ve İhracatı" başlıklı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz açıklamalarda bulundu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı.

Kasap, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla bazı tropik meyveler hariç hemen hemen tüm meyvelerin yetişmesi için uygun iklim koşullarına sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın en iyi incirinin ve kayısısının bu topraklarda yetiştiğini kaydeden Kasap, "Bu durum, dünya genelinde önemli bir kuru meyve üreticisi ve ihracatçısı olmamızı sağlıyor. İncir, kayısı, badem, üzüm, erik, elma, fındık ve ceviz gibi tarımsal ürünler, bunlardan sadece birkaçı. Sektörün büyük bir potansiyeli var ancak bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirebilmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

"Üzüm, kayısı ve incir üretiminde dünyada söz sahibiyiz"

Veyis Yurtkulu da Türkiye'nin tarım için sahip olduğu potansiyelden bahsederek, "Birçok üründe yüzde 100'ün üzerinde yeterliliğe sahibiz. 2022'de Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kırdık. Üzüm, kayısı ve incir üretiminde dünyada söz sahibi ülkeyiz. Ürettiğimiz kayısının yüzde 55-60'ını kurutuyor veya işleme sanayisinde kullanıyoruz. Önemli bir miktarını da ihraç ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise kuru meyve sektöründe dinamik bir yapının bulunduğunu belirterek, stok yönetiminin ve fiyat istikrarının sürdürülebilir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Çıkmaz da Türkiye'den ihraç edilen ürünlerde pestisit sorunu ile sıklıkla karşılaşıldığını kaydederek, bu sorunun ihracatı tehdit ettiğini anlattı.