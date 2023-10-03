İsrail'de Elektrikli Araç Satışlarının Yüzde 62'si Çinli Modellerden Oluşuyor

İsrail Araç İthalatçıları Derneği'nin açıkladığı istatistiklere göre, 2023'ün ilk üç çeyreğinde İsrail'deki elektrikli araç satışlarının yüzde 62,19'u Çinli modellerden oluştu. Çinli otomobil üreticisi BYD, en fazla satan elektrikli araç markası oldu.

KUDÜS, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Derneği, 2023'ün ilk üç çeyreğinde İsrail'deki elektrikli araç brüt satışlarının yüzde 62,19'unu Çinli modellerin oluşturduğunu bildirdi.

Derneğin Pazartesi günü açıkladığı istatistiklere göre Ocak-Eylül döneminde satılan 41.647 adet aracın 25.902'si Çinli markalara ait. Geçen yıl 13.294 araç satan Çinli otomobil üreticileri, İsrail'de yıllık elektrikli araç satışlarının yüzde 48'ini oluşturmuştu.

İlk 9 ayda 13.481 otomobil satan Çinli otomobil üreticisi BYD, bu sene içinde en fazla satan elektrikli araç markası oldu. BYD'nin sattığı otomobillerin çoğunluğu ise kompakt altı crossover SUV Atto 3 modelinden oluşuyor.

BYD aynı zamanda İsrail'de hem benzinli hem de elektrikli otomobillerin değerlendirmeye alındığı genel otomobil satışları listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Bir başka Çinli otomobil üreticisi olan Geely Auto Grubu ise ilk üç çeyrekte 6.180 adet Geometry C kompakt crossover satarak İsrail'in elektrikli araç satışları listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde İsrail'de 4.254 adet elektrikli otomobil satan Geely'nin satışlarının yıllık bazda yüzde 45,28 arttığını gösteriyor.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla 5.463 adet elektrikli araç satarak üçüncü sıraya yerleşirken, onu 4.099 elektrikli otomobil satan Güney Koreli Hyundai Motor takip etti.

Benzinli otomobil satışları kategorisinde ise, İsrail pazarına 2022'nin sonlarında giren Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile ilk üç çeyrekte 10.314 otomobil satarak yedinci oldu.

İsrail'in Tel Aviv kentinde Geely marka elektrikli araç satın almak için görüşme yapan müşteriler, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)