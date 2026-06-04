Isparta'nın Tarihi Gül Yağı Fabrikası Turist Akınına Uğruyor

Isparta'nın Güneykent beldesinde bulunan ve 1950'li yıllarda kurulan tarihi gül yağı fabrikası, korunan özgün yapısıyla gül turizminin önemli duraklarından biri haline geldi. Gülün işlenme sürecinin sergilendiği tesisi sezon boyunca haftada 5 ila 6 bin kişi ziyaret ediyor.

Dünya gül yağı üretiminin merkezi konumundaki Isparta'da, yaklaşık 75 yıllık geçmişe sahip tarihi gül yağı fabrikası ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Güneykent beldesinde bulunan ve 1950'li yıllarda inşa edilen tesis, yıllar içerisinde korunarak günümüze ulaştı. Geçmişte gül yağı üretiminde kullanılan tarihi fabrika, bugün ziyaretçilere bölgenin gülcülük kültürünü ve gülün işlenme aşamalarını tanıtan bir merkez olarak hizmet veriyor. Fabrikada yer alan tarihi ekipmanlar ve üretim alanları, ziyaretçilere geçmiş dönemlerdeki üretim süreçlerini yakından görme fırsatı sunuyor. Gül sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen tesis, bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Tarihi fabrikanın yanı sıra tesiste gülden üretilen çeşitli ürünlerin tanıtıldığı alanlar ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal bölümler de bulunuyor. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanan tesise günlük çok sayıda tur otobüsü gelirken, sezon boyunca haftalık ziyaretçi sayısının 5 ila 6 bin kişiye ulaştığı belirtiliyor. Gül Festivali ve hasat döneminin etkisiyle önümüzdeki günlerde ziyaretçi yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Yaklaşık üç çeyrek asırlık geçmişiyle ayakta kalan tarihi gül yağı fabrikası, Isparta'nın gül mirasını gelecek nesillere aktaran önemli kültürel değerler arasında gösteriliyor.

Tarihi Fabrika gülün yolculuğunu ziyaretçilere anlatıyor

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, Güneykent'te bulunan tarihi gül yağı fabrikasının ziyaretçilere açık olduğunu belirterek, "Şu anda an itibariyle de 1950'lerde yapılmış olan gül yağı fabrikamızın içindeyiz. Bu fabrikamızı biz o tarihten beri büyüklerimiz korudu. Biz de aynı şekilde koruduk ve aslında uygun olarak tekrar dizayn ettik. Ziyaretçilerimizi bir tarihi gezinti içinde burada misafir ediyoruz" dedi. Mayıs ayının ortasıyla birlikte gül hasadının başladığını ifade eden Işıdan, "Mayıs ayının ortasıyla beraber güllerin açmasıyla beraber çiftçilerimiz, 40 civarındaki alım merkezlerinden güllerini topluyorlar ve bize getiriyorlar. Başta Kılıç, İslamköy ve Güneykent fabrikalarımız olmak üzere ürünlere çeviriyoruz" diye konuştu.

Gülün hikayesi bu tesiste yaşatılıyor

Işıdan, tesislerde ziyaretçilere gülün tarihi yolculuğunun anlatıldığını belirterek, "Tamamen gül odaklı olarak çalıştığımız için de gülün tarihi süreç içinde hangi aşamalardan geçtiğinin, nasıl işlendiğini, nasıl gül yağına dönüştüğünü anlatıyoruz. Son halimizde de kozmetik üretimimiz de var uzun yıllardır biliyorsunuz. Katma değerli ürün sağlamak adına bu şekilde de kozmetik ürünlerimizle alakalı bir mağazamız da var. Orayı da ziyaret ediyorlar ve gülden üretmiş olduğumuz ürünlerden de deneme fırsatını buluyor misafirlerimiz" ifadelerini kullandı.

Gül Turizmi için yoğun mesai harcanıyor

Güneykent'te kurulan sosyal tesislerle ziyaretçilerin ağırladığını dile getiren Işıdan, "Bir de tesis konumlandırdık buraya, Güneykent'te. Sadece bizim için değil, Güneykent'e gelen bütün misafirlerimiz tesislerimizde de ihtiyaçlarını bir kahvesini, güllü kahvesini, çayını içerek bir dinlenme fırsatı buluyorlar. Bunları da gül turizmi adı altında gerçekleştirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle verimin düşük olduğunu hatırlatan Işıdan, "Geçen sene bildiğiniz üzere bir zirai dondan dolayı çok verimli bir gül hasadı gerçekleşmemişti ama bu sene hatta Kurban Bayramı'yla beraber de yağışlar devam etti. Daha yeni yeni ısınıyor. Ova tarafında açan güllerin çok daha fazlası olmasıyla beraber de bayramla beraber, Gül Festivali'nin programlanmasıyla da beraber çok yoğun bir misafir kitlesi de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor

Hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırladıklarını kaydeden Işıdan, "Hafta sonları özellikle cumartesi, pazar da günlük 15-20 otobüs kadar bir ziyaretçimizi de gün içinde ağırlamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı da gösteriyoruz. Isparta'mızı, gülümüzü en güzel şekilde anlatmak için bir çabayı, gayreti içerisindeyiz" dedi.

Bu yıl 13 bin tonluk gül rekoltesi bekleniyor

Turizm hareketliliğinin geçen yıla yakın seviyelerde olduğunu ifade eden Işıdan, "Bu seneki işin açıkçası geçen seneyle beraber hemen hemen aynı diyebilirim. Yaklaşık olarak bir hafta sonları özellikle 30-40 otobüs, işte bin - bin 500 civarında tur otobüsleri. Hafta içinde de bireysel misafirlerimiz oluyor. Ama şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla da biraz ekonomik şartlardan dolayı da bazen de çok böyle bir artış da olmayacağı düşüncesindeyiz. An itibariyle programlanmış misafir sayımız haftalık yaklaşık 5 ila 6 bin civarı arasındadır diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Geçen yıla göre daha verimli bir sezon bekleniyor

Gül üretiminde bu yıl artış beklendiğini belirten Işıdan, "Yaklaşık olarak bin 500 tonla 2 bin ton civarı arasında biz bir gül işliyoruz Gülbirlik olarak. Ama Isparta'da 12 bin 13 bin ton civarında da bu sene gül olacağını tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, geçen seneki zirai donun bu sene yaşanmaması, havaların daha güle uygun gidiyor olması şu an için yaşadığımız durumlar" dedi. Hava şartlarından üretimi etkileyebileceğine dikkat çeken Işıdan, "İleriki günlerde çok çok çok sıcaklar bastırırsa birden gülün açması belki gülün biraz daha azalmasına neden olabilir. Beklentilerin biraz azı olabilir ama net olarak şunu söyleyebilirim ki geçen seneden daha fazla bir gül oranı var. O da 13 bin ton civarında olduğunu şu anlık söyleyebiliriz" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı