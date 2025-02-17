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İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki belediye çalışanları 11 aydır maaşlarının sadece dörtte birini alıyor. Bu duruma isyan eden işçiler grev kararı aldı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise SGK'yı bahane edip "Para yok eyleme devam edin" dedi. Bu olayın yankıları sürerken Yetişkin'in 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı etkinlikteki harcamaları dikkat çekti.

Efeler Belediyesi'ne ait EFEBEL şirketi çalışanları 11 aydır evlerine ekmek götüremiyor. 11 aydır maaşları eksik ödenen ve sadece 8-10 bin lira yattığını iddia eden işçiler grev başlattı.

SGK'YA OLAN BORCU BAHANE ETTİ

Maaş krizinin ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin şantiyeye gelerek işçileri ikna etmeye çalıştı. SGK'ya olan 308 milyon TL borcu bahane eden Başkan Yetişkin, "Vergi Dairesi 60 milyon TL borç için hesaplarımıza haciz koymuştu. 36 aya kadar bölünebilecek borç için en fazla 4 aylık bir taksit yaptılar. 80 milyon TL gelecek olan paramız 51 milyon TL geldi" ifadelerine yer verdi.

İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

"BUNU MESAİ ARKADAŞLARIMIZ YAPTI"

Maaşları tamamlamaya gayret ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirten Yetişkin, "Son yapılan işlemlerde arkadaşlarımız hesaplarımıza haciz koydu, yönetim kurulu üyelerine haciz ihbarnameleri gönderildi. Bunu mesai arkadaşlarımız yaptı; yabancı birisi değil. Bazı arkadaşlarımızın öncülüğünde SGK'ya farklar yatırılmadı diye şikayet edildik" ifadelerini kullandı.

İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

"BUGÜN PARA YOK, EYLEMİNİZE DEVAM EDİN"

İşçilere SGK borcu ile mücadele ettiğini söyleyen Yetişkin, "Şu anda sigorta ile karşı karşıyayım ve inceleme geçiriyorum. Hiç kimseye ödeme yapmaksızın sizlerin paralarını ödemek için çalışıyorum. Ama söz veremem. Bugün para yok, o zaman eyleminize devam edin" diye konuştu.

İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

İŞÇİYE YOK AMA EĞLENCEYE VAR

İşçinin maaşını ödeyemeyen CHP'li Başkan Yetişkin, 14 Şubat'ta düzenlediği sevgililer günü etkinliği dikkat çekti. Konser düzenlenen, kokteyl partisi ve konfetilerin atıldığı etkinlikte Başkan Yetişkin dans şov yaptı.

İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Çöp toplama hizmetinin aksadığı ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu.

İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

utanmazlıkta, ilkesizlikte sınır tanımaz bunlar. sorsan bi de halkçıyız falan derler. akp yi eleştirirler. hangi konuda eleştirdilerse onları beşe katladılar. israf ediyor dediler, kendileri yüz milyonları konsere partiye harcadı. torpil dediler, beledileri ağzına kadar akraba ile doldurdular. zulüm ve baskıyı zaten firavuna bile bırakmazlar. uğur mumcunun deyimi ile mahkeme değil infaz kurumu olan istiklal mahkemeleri eliyle 1600 den fazla insanı öldürdüler. halaaa konuşurlar, ilkesizler

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İlçeye bak Aydın Efeler, Efe = Yörük... oylar Zeybek oynayanlara değil Vals yapan Roma Biznas tornlarına gitmiş. Demekki asimile olup gavurlaşmışız. klasik CHP kafası eğlenceye para var işçiye yok

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarıisabet:

Arayın Tanju Özcan ı biz beceremiyoruz diyin yol yordam göstersin.

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Doldurursanız belediyeleri adamlarınızla sonrada böyle olur tabi.Bu adamlara değilde ailelarine yazık değil mi.Çoluk çocuğunu neden mağdur ediydrsunuz.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEvvab:

yalan maaş hesaplarına haciz konulamaz. bu CHP nin hiç mi doğru bir açıklaması olmaz. yalan iftira bunların ağzına yuva yapmış.

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

bunların a dan z ye hepsi aynı, iş yapanı eleştirirler kendileri ölülere tapar heykellere taparlar, birde bunları güzel ülkemin başına geçirmek istiyorlar, öyle bir durumda itrail oğullarına hemen satarlar

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

Chpli troller suspus nerdelan işçi hakları. Pabucumun tatlı su solcuları

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Haber YorumlarıAhmet null:

Bu ülkede işçi olmak çok zor kravatlılar işçiyi eziyor tüm sektörler böyle hastanesinden belediyesine kadar sendikalar ise işçiden her ay 1 günlük brüt yevmiyesini almaktan başka işe yaramıyor aksine yük oluyor işçiye memur 80 bin TL giyim yardımı alırken işçi yılda 1 defa 8 bin TL giyim yardımı alıyor ikiside insan değilmi bu ne haksızlık güya işçi dostuyuz diyorlar seçimlerde orda burda

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Kayyum şart

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Haber YorumlarıSalih Hak:

Endonezyalı yetkililer, Temu'nun son aylarda Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine girmesi nedeniyle teyakkuzda! Endonezya hükümeti, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), "yok edilmesini" ve ucuz ürünlerin ülkeye girmesini önlemek için Çinli online pazar yeri Temu'yu yasakladı. Endonezyalı yetkililer, Temu'nun, ucuz malların ülkeye girmesini sağlayacağını ve küçük satıcıları zorlayacağını söylüyor.

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