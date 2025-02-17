İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Efeler Belediyesi'ne ait EFEBEL şirketi çalışanları 11 aydır evlerine ekmek götüremiyor. 11 aydır maaşları eksik ödenen ve sadece 8-10 bin lira yattığını iddia eden işçiler grev başlattı.

SGK'YA OLAN BORCU BAHANE ETTİ

Maaş krizinin ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin şantiyeye gelerek işçileri ikna etmeye çalıştı. SGK'ya olan 308 milyon TL borcu bahane eden Başkan Yetişkin, "Vergi Dairesi 60 milyon TL borç için hesaplarımıza haciz koymuştu. 36 aya kadar bölünebilecek borç için en fazla 4 aylık bir taksit yaptılar. 80 milyon TL gelecek olan paramız 51 milyon TL geldi" ifadelerine yer verdi.

"BUNU MESAİ ARKADAŞLARIMIZ YAPTI"

Maaşları tamamlamaya gayret ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirten Yetişkin, "Son yapılan işlemlerde arkadaşlarımız hesaplarımıza haciz koydu, yönetim kurulu üyelerine haciz ihbarnameleri gönderildi. Bunu mesai arkadaşlarımız yaptı; yabancı birisi değil. Bazı arkadaşlarımızın öncülüğünde SGK'ya farklar yatırılmadı diye şikayet edildik" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN PARA YOK, EYLEMİNİZE DEVAM EDİN"

İşçilere SGK borcu ile mücadele ettiğini söyleyen Yetişkin, "Şu anda sigorta ile karşı karşıyayım ve inceleme geçiriyorum. Hiç kimseye ödeme yapmaksızın sizlerin paralarını ödemek için çalışıyorum. Ama söz veremem. Bugün para yok, o zaman eyleminize devam edin" diye konuştu.

İŞÇİYE YOK AMA EĞLENCEYE VAR

İşçinin maaşını ödeyemeyen CHP'li Başkan Yetişkin, 14 Şubat'ta düzenlediği sevgililer günü etkinliği dikkat çekti. Konser düzenlenen, kokteyl partisi ve konfetilerin atıldığı etkinlikte Başkan Yetişkin dans şov yaptı.

Çöp toplama hizmetinin aksadığı ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu.