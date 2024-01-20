İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni düzenleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürdüklerini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, 'İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAMA DÖNÜŞ PROGRAMI

Bakan Işıkhan, depremden etkilenen şehirlerdeki iş gücü piyasasını ayağa kaldırmak için de çalıştıklarını belirterek, "Deprem bölgesine özel, ihtiyaca dayalı çözümler geliştirerek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için 'İstihdama Dönüş Programı'nı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, istihdama dönüş programı kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar açılacak kurs/programlarda faydalanabilecek" dedi.