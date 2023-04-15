İş yerleri yıkılan toptancılar çadırlarda ayakta durmaya çalışıyor: "Ekmeğimizin peşindeyiz"

Kahramanmaraş'ta iki büyük depremde iş yerleri ve depoları yıkılan toptancılar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda ayakta kalmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta iki büyük depremde iş yerleri ve depoları yıkılan toptancılar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Kuru gıda toptancısı Mehmet Çiçek, "Burada ekmeğimizin peşindeyiz, yani ayakta kalmaya çalışıyoruz. Burayla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Devletimizden Allah razı olsun, en azından burayı tahsis etti" dedi.

6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta faaliyetlerini sürdüren toptancı esnafı, ticari hayatını sürdürmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan Gıda Toptancılar Çarşısı'na geçen esnaflar, iş yerlerinin enkazlarından iş makineleri yardımıyla kurtardıkları malzemeleri kendilerine tahsis edilen çadırlara taşıdı. Toptancılar, çadırlarda gerekli düzenlemelerin ardından faaliyetlerine başladı.

Devletin kendilerine el uzattığını ifade eden kuru gıda toptancısı Şeref Bilmen, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İyiyiz, şu anda bir sıkıntımız yok. Devletimiz elini kolunu uzattı. Ekmeğimize devam ediyoruz. Enkazlar var, cenazelerimiz var, yakınlardan ve uzaktan. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bizleri yüceltir, bizlere sağlık sıhhat verir" diye konuştu.

Yıkılan iş yerinin deposundaki ürünlerin bazılarını kurtarabildiğini belirten toptancı Mehmet Çiçek, "Bir kısmını fabrikaya gönderdik, geri kalanını da burada ayarladık temizledik. Burada ekmeğimizin peşindeyiz, yani ayakta kalmaya çalışıyoruz. Burayla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Devletimizden Allah razı olsun, en azından burayı tahsis etti. Kiralar 4-5'e katladı. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Adamın 400 metrekare dükkanı var, 400 bin lira kira istiyor. En azından yeni yerler yapılana kadar burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem anını anlatan Derviş Arıkan, Toptancılar Sitesi'nde 122 iş yerinin yıkıldığını ifade ederek, "Ben depremde uyanıktım. Affedersiniz lavabodaydım. Çok zor tutabildim kendimi ellerimi duvarlara verdiğim halde. İş yerimiz, sebze halinin etrafında 122 tane iş yeri vardı. Benim iş yerim çok demirli olduğu halde komşular vura vura benimkini de çökerttiler. 122 tanesi de çöktü" dedi.

Yumurta toptancısı Naci Ataç ise, Ramazan ayında genelde iş olmadığını belirterek, "Ama şu anda şehrin yarısı yok. Büyük bir kısmını da hayır kurumları yemek

veriyor. Bize bir şey kalmıyor. Vatandaşlar olmadığı için yumurta satacak kimse yok. Yani 3'de 1'e düştü bizim satışlarımız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ