İş dünyasından yeni destek talebi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikalarının fiyat istikrarına katkı sağladığını, ancak üretim ve ticaretin en önemli unsurlarından biri olan finansmana erişimi zorlaştırdığını ifade ederek, "Mevcut reel faiz seviyesinin sektörlerimizin üzerinde oluşturduğu yükü hızla hafifletmek zorundayız." dedi.

BTSO meslek komitesi ve meclis üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, meslek komitelerinin üretimden ihracata, ticaretten istihdama kadar her alanda sahadaki nabzı tuttuğunu belirterek, komitelerden gelen bilgilerin sorunların tespitinin yanı sıra aynı zamanda çözüm arayışına ışık tuttuğunu ifade etti. Komitelerden gelen talepleri raporlara dönüştürerek, TOBB başta olmak üzere Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla paylaşıldığını ifade eden Burkay, "Hepimizin hedefi Bursa'nın ve Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü kılmak. İşte bu ortak amaç bizleri birbirimize bağlıyor. Meslek komitelerimiz de bu dayanışmanın en somut yansımasıdır. Burada dile gelen her fikir, her öneri Odamızın hareket yönünü belirlerken, ülkemizin ekonomi politikalarını da şekillendiriyor. Bugüne kadar üyelerimizin katkılarıyla çok önemli meselelerin çözüme kavuşmasını sağladık, önemli kazanımlar elde ettik." dedi.

"İş Dünyamızın Talepleri Çözüm Kavuşuyor"

"Birlikte yürüyenler için mesafe uzun değildir. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte yürüyeceğiz" diyen Başkan Burkay, Oda olarak üretimi artırmak, ticareti ve ihracatı büyütecek, istihdamı geliştirecek adımlar attıklarını ifade etti. Son dönemde birçok önemli düzenlemenin BTSO çatısı altında gerçekleştirilen toplantıların ardından hayat bulduğunu kaydeden Başkan Burkay, "KOBİ tanımında yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 500 milyon TL iken, girişimlerimizle bu rakam 1 milyar TL'ye çıkarıldı. Böylece desteklerden faydalanamayan pek çok firmamız yeniden KOBİ kapsamına girdi. Finansmana erişimde yaşanan zorluklara çözüm üretmek için girişimlerimiz sonuç verdi ve TOBB öncülüğünde Nefes Kredisi devreye girdi." mesajı verdi.

"Üretimden, İhracattan Vazgeçme Lüksümüz Yok"

BTSO Başkanı Burkay, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı Eylül ayında BTSO'da Bursa iş dünyası ile buluşturduklarını hatırlatarak, "Bu görüşmede de ifade ettiğimiz üzere; enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları fiyat istikrarına katkı sağlıyor. Ancak aynı zamanda üretim ve ticaret için hayati önemde olan finansmana erişimi zorlaştırıyor. Her fırsatta dile getirdiğim gibi bizim üretimden, ihracattan vazgeçme lüksümüz yok. Ancak reel sektörümüzün üzerindeki yükü de hafifletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Yeni Destek Mekanizmalarına İhtiyacımız Var"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kredilerin üretim odaklı firmalara yönlendirilmesi reel sektörün ihtiyaçlarına uygun selektif politikaların uygulanması ve finansman maliyetlerinin öngörülebilir şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Burkay, "Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki makas, üretim, yatırım ve ticaret ortamının tüm tarafları üzerinde ağır yükler oluşturuyor. Mevcut reel faiz seviyesinin sektörlerimizin üzerinde oluşturduğu bu yükü hızla hafifletmek zorundayız. Bu nedenle faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar çok daha güçlü indirimlerle sürdürülmesini de her fırsatta dile getirmeyi sürdürüyoruz. Temmuz ayında uygulamaya alınan Nefes Kredisi kısa sürede iş dünyamız için adeta bir can simidi oldu. Ancak finansman ihtiyacımızın büyüklüğü düşünüldüğünde, yeni bir paketin süratle devreye alınması da artık kaçınılmazdır. İhracatçılarımızın döviz gelirlerini TL'ye çevirdikten sonra yeniden döviz almak zorunda kalmaları, kur farkından doğan kayıplara yol açıyor. Bu noktada döviz dönüşüm desteğinin devamı, reeskont kredilerinde günlük limitin 5 milyar TL'ye çıkarılması ve maliyetlerin düşürülmesi de beklentilerimiz arasında." dedi.

"Başarılarımızın En Büyük Harcı Birlik ve Beraberliğimiz"

BTSO olarak üretimi büyüten, yatırımı teşvik eden, istihdamı artıran ve ihracatı güçlendiren projelerle Türkiye'ye örnek bir kurum olduklarını kaydeden İbrahim Burkay, "2013'ten bu yana attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje Bursa'mızın olduğu kadar ülkemizin de gurur tablosudur. TEKNOSAB'la yüksek teknolojiye dayalı üretimin yolunu açtık. BUTEKOM'la bilim ve inovasyonu sanayimizin merkezine taşıdık. MESYEB'le nitelikli insan kaynağını güçlendirdik. Model Fabrika'yla firmalarımıza verimlilik ve dijital dönüşüm vizyonu kazandırdık. Bursa Business School ve GUHEM ile bilgiye ve uzay çağına yatırım yaptık. KFA, kümelenme ve dış ticaret odaklı projelerimizle iş dünyamıza yeni pazarlar kazandırdık. Önümüzdeki ay içinde 22 Ekim'de Gıda sektöründe zirvemizi, 23-25 Ekim'de Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri fuarımızı düzenleyeceğiz. 'Bursa Büyürse, Türkiye Büyür' anlayışıyla hareket ettik ve geleceği inşa edecek projelere imza attık. BTSO ortaya konulan tüm projelerin rol model olarak alınması bizlere moral sağlıyor. Bu başarılarımızın en önemli harcı birlik ve beraberliğimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye çalışacağız." dedi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Müşterek Komiteler Toplantısı'nın ardından Eylül Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ali Uğur başkanlığında gerçekleştirildi. Ali Uğur, BTSO'nun 60 bine yakın üyesinin ve hayata geçirilen projelerin omurgasını oluşturan meslek komiteleriyle gerçekleştirilen istişare toplantılarının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomi ve mevzuatla ilgili yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte ele almak, birlikte şekillendirmek istiyoruz. Değişen küresel şartlar karşısında ülke olarak rekabet gücümüzü koruyabilmek için yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı politikalar geliştirmek zorundayız. Bu noktada meslek komitelerimizden gelen saha bilgileri, iş dünyasının nabzını en doğru şekilde yansıtan veriler olarak büyük önem taşıyor. Amacımız, dünyanın gidişatıyla uyumlu bir Türk iş dünyası ve ekonomisi oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmadaki en güçlü dayanağımız ise hiç şüphesiz meslek komitelerimizdir." ifadelerini kullandı. - BURSA