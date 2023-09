İş dünyasından enflasyonla mücadeleye tam destek

Enflasyonun düşürülmesi için çok ciddi adımlar atıldığını dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bu adımlardan biri de anladığımız kadarıyla tüketim harcamalarının azaltılmasıdır. Artan faiz oranları, kredi politikaları da bunu doğruluyor. Elbette biz enflasyon ile mücadelede atılacak her türlü adımı destekliyoruz ancak iş insanlarının fonlara erişimini zorlaştıracak ve yapacakları yatırımları sekteye uğratacak politikalara dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Üyelerinin katılımıyla Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı. İş dünyasının kredilere ulaşmadan çok zorluk çektiğinin altını çizen Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ, "İş dünyası olarak finansmana erişmekte çok zorlanıyoruz. Enflasyonla mücadele için bu adımlar ne kadar gerekli ise bizim de üretimi devam ettirmemiz ve istihdamı arttırmamız için finansmana erişmemiz gerek. Maalesef ki uzun süredir iş dünyası bu noktada sıkıntı çekiyor. Böyle bir tabloda da öngörülebilirlik zayıflıyor, sürekli maliyet hesabı, risk hesabı yapmak zorunda kalıyoruz. Yüksek faizli olsa bile bankalar kredi verirken bin bir türlü bahaneler üretiyor. Yaşanan sorunların neticesinde üretim, istihdam ve yatırım olumsuz etkileniyor" dedi.

"İklim krizine odaklanmamız lazım"

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Oldukça sıcak bir yazı, inşallah geride bırakıyoruz. Küresel iklim değişimlerinin artık çok yakın olduğunu, küresel ısınmanın önümüzdeki en önemli doğal risklerden biri olduğunu tekrar ifade etmekte yarar var. Ağustos ayı meclis toplantımızda da küresel ısınma ve iklim krizlerinin önemini hatırlatarak hem ülke olarak hem de bir tarım şehri olarak her türlü stratejik planımıza bu gerçeği ekleyerek, önlemler almamız gerektiğini de hatırlatmak isterim." diye konuştu.

"İhracatımızı çeşitlendirmemiz gerekmekte"

Sözlerine ekonomik veriler ile devam eden Başkan Mehmet Yılmaz, "Hatırlanacağı üzere mart ayında Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde, 'Ege İhracat Buluşmalarının Yedincisi' odamız ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Dün ise 'Dış Ticarette Yeni Ufuklar Buluşması' başlığı ile yeni bir toplantıya ev sahipliği yapmanın hep birlikte gururunu yaşadık. Uzmanlarımız, üyelerimize ülkemiz ve küresel ekonomi ile ilgili önemli bilgiler sundular. Özellikle dış ticaretin geliştirilmesi hususunda verimli sunumlar ve tartışmalar oldu. Ekonomistler, iş insanları, akademisyenler ve birçok meslek grubundan misafirleri ağırladık. Etkinlikte emeği geçen uzmanlarımıza, katılımcılara ve basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. Değerli meclis üyelerimiz, dış ticaretten söz açılmış iken Manisa ile ilgili ilk sekiz ay ihracat verilerini de konuştuk. Daha önce de ifade ettim; bu verilerin daha dikkatli hesaplanması ve analizine ihtiyaç duyulmakta. Bu ayrı bir konu. Elimizdeki tim verilerine göre ihracatımız ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış kaydetmiş. Dün toplantıya katılan bazı önemli firmalarımızın ifade ettikleri kendi artış oranları ile hemen hemen aynı. Veriler dikkate alındığında, Manisa son iki yılda 5 milyar doların üzerinde ihracatı ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'dan sonra, Türkiye'de yedinci sıradadır. Bu sıra küçük farklarla Sakarya ile aramızda değişebiliyor. 2023 yılının ilk sekiz ayında yani ocak-ağustos arası ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış sağlamış, yaklaşık 3 milyar 200 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu ihracatın nerdeyse yarısı (yüzde 43) elektrik ve elektronik sektörü tarafından gerçekleştirilmiş. Sırasıyla yüzde 16'sını iklimlendirme, yüzde 13'ünü otomotiv endüstrisi gerçekleştirmiş. Kuru meyve ve mamulleri, hububat-bakliyat, meyve ve sebze ile makina aksamlarının her biri yaklaşık yüzde 4 civarında katkı sağlamış. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Manisa bir sanayi şehridir ve aynı zamanda bir tarım şehridir. Peki Manisa ihracatını hangi ülkelere yapıyor? en çok Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya ve Irak başı çekiyor. Sekiz aylık 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracatımızın yüzde 16'sını Almanya'ya, yüzde 12'sini Birleşik Krallık'a, yüzde 10'unu Fransa'ya, yüzde 7'sini İtalya ve yüzde 6'sını İspanya'ya gerçekleştiriyoruz. Bu sıralama genelde değişmiyor. İhracatımızda, Avrupa Ülkeleri önemli bir yere sahip. İhracatımızın yüzde 60'tan fazlası bu bölgeye gidiyor. Dünkü toplantıda da ifade ettim. Kendi içimizdeki tartışmalar bir yana Avrupa pazarının korunmasına hatta arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Dün yapılan sunumlarda da ifade edildi, bizim için bu kadar önemli olan Avrupa bölgesi, önümüzdeki dönemde bir ekonomik yavaşlama ile yüz yüze. Başta Almanya olmak üzere bu yavaşlamanın resesyona yani durgunluğa ve negatif büyümeleri gidebileceği konuşuluyor. Bu nedenle her zaman ifade ettiğimiz gibi ihracatımızı çeşitlendirmemiz gerekmekte. Çok sayıda ülkeye ihracatımız var anacak miktar kazanç oranlarını biraz daha olumlu hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Enflasyondan kurtulmamamız lazım"

Sözlerinin son bölümde orta vadeli program ile ilgili konuşan Başkan Mehmet Yılmaz şunları söyledi:

"Son olarak açıklanan orta vadeli program ile konuşmak isterim. Orta vadeli program ile üç yıllık bir yol haritası sunuldu. Buna göre ekonomik büyüme oranları 2023 yılı için yüzde 4,4 2024 yılı için yüzde 4 ve 2025 yılı için de yüzde 5 olarak tahmin edildi. Üç yıllık programda, ortalama yüzde 4,5'lik büyüme beklenmekte. Bilindiği gibi enflasyon oranı ise 2023 yılında yüzde 65 ve gelecek yıl için yüzde 33 olarak tahmin edilmekte. Nitekim tek haneli enflasyon (yüzde 8,5) 2026 yılında hedeflenmekte. Dolar ise tahmini olarak bu yıl ortalaması 23,9 TL, 2024 yılı ortalaması yaklaşık 37 TL ve 2025 yılı ortalaması ise yaklaşık 48 TL hesaplandı. Bu sayılar bir yana, orta vadeli programda en önemli konu enflasyonu düşürmektir. Bu hepimiz için önemli. Çünkü biliyoruz ki enflasyon toplumda birçok kötülüğün kaynağıdır. Kurtulmamız lazım. Merkez bankamızın son faiz arttırımları da dikkate alındığında, enflasyonun düşürülmesi için çok ciddi adımlar atılmakta. Bu adımlardan biri de anladığımız kadarıyla tüketim harcamalarının azaltılmasıdır. Artan faiz oranları, kredi politikaları da bunu doğruluyor. Elbette biz enflasyon ile mücadelede atılacak her türlü adımı destekliyoruz ancak iş insanlarının fonlara erişimini zorlaştıracak ve yapacakları yatırımları sekteye uğratacak politikalara dikkat etmek gerekiyor. Ben enflasyon ile mücadelede bu hususun dikkate alınarak ilerleneceğini düşünüyorum. ve umuyorum ki bu mücadeleyi milletçe hep beraber en kısa zamanda başarıya ulaştırırız. Bu vesileyle orta vadeli programın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." - MANİSA