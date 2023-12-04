İş dünyası sorunlarını anlattı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı'na AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. İş dünyasının sorunlarının ele alındığı toplantıda, Yenişehirlioğlu hükümet olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle tarafından MTSO hizmet binasının girişinde karşıladı. Toplantıya Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa iş dünyası katıldı.

"Manisa önemli bir tarım, sanayi ve ticaret merkezi"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Bahadır Yenişehirlioğlu'yu Manisa iş dünyasıyla buluşturmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Uluslararası bağımsız ekonomik kuruluşların yayımladıkları raporlara göre 2023 yılı dünya toplam üretimi 105 trilyon dolar civarında gerçekleşmekte. Bunu bir büyük pastaya benzetirsek en büyük payı yaklaşık 26 trilyon dolar ile ABD, 18 trilyon dolar ile Çin yaklaşık 4 trilyon dolar ile Almanya ve Japonya almaktadır. Türkiye 1,1 trilyon dolar ile 17. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde bu üretimi, satın alma gücü paritesine göre de hesaplamışlar. Bu hesaba göre ilk beş sıra çok değişmiyor. Ama Türkiye 200 ülke arasında tam 3,7 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi olarak sıralamaya giriyor. Avrupa'da ise 4. en büyük ekonomi olmakta. Yani Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra en büyük ekonomi Türkiye ekonomisi. Hepimiz bu sıralamadan gurur duyuyoruz. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye'nin büyüklüğünü gösterir. Ancak bir soru sormak isterim: Sizce biz daha iyisini yapabilir miyiz? Elbette, buradaki herkes benimle aynı fikirde olacaktır. Avrupa'da dördüncü büyük ekonomiye sahip Türkiye'ye en büyük katkıyı sunan illerin başında da Manisa'mız gelmekte. Manisa bu katkıyı sanayisi, ticareti ve tarımı ile birçok ilimizden daha iyi yapmakta. Örneğin, son iki yılda 5 milyar dolar üzerinde ihracatı ile ihracat sıralamasında 7. sıradadır. İSO'nun her yıl açıkladığı en büyük 500 firması sıralamasında 2022 yılında Manisa'dan 33 firma vardır. İkinci 500 sıralamasında ise 17 firmamız var. Ülkemiz tarım verilerine baktığımızda, çekirdeksiz kuru üzüm ve sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde Türkiye'de 1. sıradayız. Zeytin ağacı sayısında, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1. sıradayız. Yanısıra etlik tavuk ve hindi varlığında 1. Yumurta tavuğunda ise 3. sıradayız. Tütün ve kekik üretiminde 2. Tatlı patates üretiminde 1. Salçalık domates üretiminde 3. sıradayız. Bunları çoğaltmak mümkün. Bu sayılarla toplam tarım ürünleri ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşmaktadır. Sayılar gösteriyor ki Manisa önemli bir tarım, sanayi ve ticaret merkezidir. Bunu başaran kamu ve özel tüm kuruluşlarımıza ve kıymetli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Durmadan çalışan ve üreten üyelerimize, iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen ve daima yanımızda olan çok kıymetli siyasetçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi yine aynı soruyu soracağım: Manisa bu kapasitesini iki katına çıkarabilir mi? Elbette hepimiz bunun mümkün olabileceğini biliyoruz. Bunun yapılabilmesi için neler gerekli, eksikliklerimiz neler, kısa- orta ve uzun vadede bizleri hangi fırsatlar ve riskler bekliyor? Doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Bu toplantının buna önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Hedefe ulaşmamız hayal değil"

Yılmaz, "Manisa olarak hedeflerimize ulaşmamız hayal değil. Bunun için başta makro ekonomik iklimin uygun olması gerekiyor. Son açıklanan orta vadeli program ile üç yıllık bir yol haritası sunuldu. Programda en önemli konu enflasyonu düşürmektir. Yatırımcımızın önünü görmesi açısından bu elzemdir. Ayrıca hepimiz biliyoruzki enflasyon toplumda birçok kötülüğün kaynağıdır. İnsanların sözünü tutması güçleşmektedir. Malum hepimiz şahit oluyoruz, ekonomi yönetimimiz mücadelede sıkı para politikası ve diğer uygulamalar ile güçlü bir mücadele başlattı. Ekonomi yönetimimizin ve programın enflasyon hedefleri, enflasyon ile mücadele biçimi son derece rasyonel ve gerçekçidir. Özellikle yatırımcıyı öne alan seçici kredi ve teşvik politikasının tavizsiz devam etmesi gerekiyor. Yani üretenin desteklendiği politikalara devam edilmeli. Ulusal ve yerel hedeflerimize ulaşmak için önemli bulduğum naçizane birkaç hususu aktarmak isterim. Manisa olarak başta çok kıymetli siyasetçilerimiz, tüm kamu ve özel kuruluşlarla, üniversitemiz ile birlikte el ele çalışmak zorundayız. İklim değişikliği, dijitalleşme, yetişmiş eleman ihtiyacı, yeşil dönüşüm ve yüksek katkılı ürünler üretiminde hikayeyi birlikte baştan yazmamız gerekiyor. Kamu-özel sektör ve üniversite olarak daha önce yaptığımız savunma sanayi stratejik güdümlü projeleri, kaldığı yerden devam etmemiz gerekiyor. Stratejik tarım ürünlerimiz zeytin ve üzüm ile ilgili her türlü teknolojik ve ekonomik verileri toplayan, analiz eden, gelecek on yılı planlayan, dünyaya marka ürünler sunabilen modern merkezler ve agroparkları hemen harekete geçirmemiz lazım" diye konuştu.

"Üzerime düşeni yapmaya hazırım"

AK Parti Manisa Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır, "Manisa güçlü olursa Türkiye güçlü olur" diyerek Manisa'nın her alanda daha ileride olması için üzerine düşeni yapacağını kaydetti. Yenişehirlioğlu, "Sizlerle, sanayicilerle yaptığımız görüşmede bize şunu hep söylediler. Önümüzü açın. Önümüzü açarsanız yürüyeceğiz. Bu son derece doğal bir istek farkındayım. Bizler rica makamındayız. Biz ricada bulunuruz. Gücümüz nispetinde Manisa'ya ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Biz sanayicilere, iş adamlarına önlerindeki engelleri kaldırma konusunda yardımcı olmalıyız. Hepinizi girişimci ve zeki insanlarsınız. Ticaret cesaret isteyen, yatırım yapmak cesaret isteyen bir alandır. O yüzden kendimden daha çok saygı duyuyorum girişimci insanlara. Ben bulunduğum konum itibariyle bunun önünü ne kadar açabilirsem o kadar mutlu olurum. Bunun yolunu bakanlıklarda. Onun için sürekli istemek lazım. Benim elimde olsa hemen yaparım. Ama biz icra makamı değiliz. El birliğiyle Manisa'mız için yapacağız. 5 yıllık hizmet süremde Allah ömür verirse hayırlı işler yani sizin gibi girişimci ve cesur insanların işine fayda sağlayabilirsek mutlu olacağım. Sanayicilerimize, iş adamlarımıza faydalı olmak istiyorum" dedi.

Türkiye'nin bulunduğu yerin son derece kritik olduğuna dikkat çeken Yenişehirlioğlu, "Bugün için söylüyorum. Türkiye güçlü bir ülkedir. Ama Türkiye şuanda kritik bir noktadır. Dolaysıyla Türkiye'yi ne kadar ileriye taşıyabilirsek hep birlikte yapacağız. El ele tutuşursak gücümüzü birleştirirsek Türkiye daha güçlü olur. Siyasete güçlü olmak zorundayız. Yabancı sermayesin ve yatırımların ülkemize gelmesi için Türkiye olarak siyaseten güçlü olmak zorundayız. Siyaseten de güçlü olmak zorundayız birlik ve beraberlik açısından güçlü olmak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti. İş adamları, sanayiciler sorunlarını paylaştı. - MANİSA