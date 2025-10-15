İnegöl Belediyesi Güneş Enerjisi ile Tasarruf Sağlıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyeye ait tesislerin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanıyor.

İnegöl Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik ihtiyacını karşılama hedefiyle 2021'de Akhisar Mahallesi'ndeki Naim Süleymanoğlu Çocuk Parkı'na güneş paneli kurdu.

Bu şekilde parkın elektrik ihtiyacını karşılayan belediye, daha sonra bu projeyi ilçe geneline taşıyarak 2023'te Üreten Çiftçiler Kooperatifi'nin, bu yıl ise hayvan pazarının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi.

Belediyeye ait 124 aboneliği içeren tüm tesislerin ve parkların ihtiyacı olan 1,6 megavatlık elektriği bu panellerden sağlayan İnegöl Belediyesi, aylık 1,2 milyon lira tasarruf sağlıyor.

"Gayet güzel bir şekilde işliyor"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, belediyenin ihtiyacı olan elektriği güneşten karşıladıklarını söyledi.

Belediyenin 124 ayrı noktada elektrik aboneliğinin olduğunu belirten Taban, bu aboneliklerin tüketim miktarlarını hesaplayarak yola koyulduklarını ifade etti.

Taban, özellikle hayvan pazarının çatısına kurulan 11 bin metrekarelik güneş enerji santralinin faaliyete başlamasıyla belediyenin ihtiyacı olan 1,6 megavatlık elektrik enerjisi sağladıklarını dile getirerek, "Bizim aylık olarak 1 milyon 200 bin lira olan elektrik ücretimiz bu güneş panellerinden karşılanmaya başladı. Çok şükür ki sistem gayet güzel bir şekilde işliyor." dedi.

Belediyenin araçlarını da çevreci hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Taban, şunları kaydetti:

"Kullandığımız araçları da elektrikli araçlara dönüştüreceğiz. Yeni satın almaları bunlarla gerçekleştirerek yine güneş panelleri kapasitemizi artırıp bunları hem çevreci yakıta döndüreceğiz hem de beraberinde bizim akaryakıt ve diğer elektriğe ödediğimiz masraflar ciddi anlamda azalacak. Bunun çok fazla faydası var. İlçede üretilen karbondioksitin azaltılması, yaklaşık 12 bin ağacın kesilmesinin önüne geçilmesi gibi pek çok hadiseyi de kazanmış oluyoruz. Artık insanların çevreyle olan ilişkisinde bu tür kaynaklar giderek önem kazanmaya başladı. Biz de bu yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

Taban, panellerin ömürlerinin 25 yıl olduğunu ve kendisini 3 yılda amorti ettiğini aktararak, "Hayvan pazarında ilk yılındayız. Kapasite olarak da performans olarak da planlandığı gibi çok güzel ilerlediğini de görüyoruz. Yeni araçlar aldığımızda kapasite artışı lazım olacak." ifadelerini kullandı.

Güneş panelleriyle hem tasarruf sağlandığını hem de farklı alanlara fayda sağlandığını vurgulayan Taban, "Bizim doğaya, tabiata ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradaki hava kalitesi, su kalitesi, toprak kalitesiyle ilgili bizim bir zarar ziyan oluşturmadan işlerimizi yürütüyor olmamız lazım. Dolayısıyla bize inanılmaz tasarruflar, faydalar üretmiş oluyor, bu çevreci güneş yatırımları." diye konuştu.