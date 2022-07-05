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Ilıca Kaplıcaları bayrama hazır

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ilıca Kaplıcaları bayrama hazır

Kütahya'nın dünyaca ünlü Ilıca Kaplıcaları, Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

Kütahya'nın dünyaca ünlü Ilıca Kaplıcaları, Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

Ege ve İç Anadolu bölgelerinin yayla turizmi açısından en önemli tatil merkezleri arasında yer alan Ilıca'daki tesisler, bayram için konuklarını bekliyor. Özellikle kapılıca ve yayla turizminin hareketli olduğu Ilıca'daki düzenleme ve altyapı çalışmalarının günler önce tamamlandığını belirten Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, vatandaşların hem kaplıcaya girip, hem de gönül rahatlığı içinde bayram tatilini geçirebileceğini söyledi.

Umur, "Ilıca'da vatandaşların konaklama, dinlenme ve kamp yapma ihtiyaçlarına cevap veren bol miktarda tesisimiz mevcut. Bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın temiz hava almaları ve huzur içinde bayram tatillerini geçirmeleri için kaplıcalara gelmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca kaplıcalar başta romatizmal rahatsızlıklar olmak üzere, onlarca hastalığa şifa oluyor. Kaplıcanın bulunduğu yerleşim alanlarının dört bir yanı ormanlarla kaplı, adeta oksijen deposu. Harlek Termal Otel'in sınırları içerisinde elde edilen bu doğal ortam, termal su renksiz, mineral bakımında zengin, kokusuzdur. Doğanın bir hediyesi olarak şifalı bay termal havuz, bayan termal havuz, çocuk havuzu ve açık havuzumuz bayram tatili boyuncu da müşterilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Kütahya Termal Ekonomi Haberler

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